توم كروز ينقذ مصورا في مشهد “آكشن” لفيلمه الجديد

نجح نجم أفلام الآكشن، الأميركي توم كروز، مؤخرا من إنقاذ مصور، في موقع يشهد تصوير الجزء الجديدة من فيلم “المهمة المستحيلة 7”.

وأثناء تصويره لمشهد على ظهر قطار في شمال يوركشاير، انزلق مصور من إحدى العربات المتحركة.

وحسبما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، فقد كان المصور يرتدي حزام أمان، لكن توم كروز نجح في الحيلولة دون انزلاقه على جانب العربة، أو سقوط أي من معداته التي يستخدمها.

وواجه فيلم كروز الجديد سلسلة من الانتكاسات بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث توقف الإنتاج في فبراير 2020، بينما كانت عمليات التصوير تجري في إيطاليا.

وفي أكتوبر من العام الماضي، تم إيقاف التصوير لأسبوع بعد أن ثبتت إصابة أحد أفراد طاقم العمل بكوفيد-19، ليستأنف التصوير في مواقع عديدة بعد ذلك.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يكون فيلم “المهمة المستحيلة 7” جاهزا للعرض في مايو 2022.

وأثناء تصويره لمشهد على ظهر قطار في شمال يوركشاير، انزلق مصور من إحدى العربات المتحركة.

وحسبما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، فقد كان المصور يرتدي حزام أمان، لكن توم كروز نجح في الحيلولة دون انزلاقه على جانب العربة، أو سقوط أي من معداته التي يستخدمها.

وواجه فيلم كروز الجديد سلسلة من الانتكاسات بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث توقف الإنتاج في فبراير 2020، بينما كانت عمليات التصوير تجري في إيطاليا.

وفي أكتوبر من العام الماضي، تم إيقاف التصوير لأسبوع بعد أن ثبتت إصابة أحد أفراد طاقم العمل بكوفيد-19، ليستأنف التصوير في مواقع عديدة بعد ذلك.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يكون فيلم “المهمة المستحيلة 7” جاهزا للعرض في مايو 2022.