فيديو.. طائرة عسكرية تدمر مهبط “الحالات الحرجة”

أظهر مقطع فيديو، تدمير طائرة عسكرية لمهبط الطائرات الخاصة بالحالات الحرجة، في مستشفى يقع شرق إنجلترا، وذلك خلال تنفيذها لتدريب.

وفي الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ظهرت لحظة تدمير طائرة عسكرية من طراز CV22 Osprey تابعة لسلاح الجو الأميركي، لمدرج الطائرات الخاصة بمستشفى أدينبروك في كامبريدج.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن المدرج المدمر يستخدم لاستقبال 800 شخص سنويا، يعانون من إصابات خطيرة كتلك التي تقع في حوادث السيارات.

ووفق المسؤولين عن المدرج، فإن عمليات الإصلاح جارية لإعادة المهبط للخدمة قريبا، مشيرين إلى تحويل الحالات الخطيرة التي تنقل جوا لمواقع أخرى مثل مطار كامبريدج، حيث سينقل المصابون بعدها في سيارات إسعاف برفقة طواقم طبية لرعاية الحالات الحرجة.

وفي الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ظهرت لحظة تدمير طائرة عسكرية من طراز CV22 Osprey تابعة لسلاح الجو الأميركي، لمدرج الطائرات الخاصة بمستشفى أدينبروك في كامبريدج.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن المدرج المدمر يستخدم لاستقبال 800 شخص سنويا، يعانون من إصابات خطيرة كتلك التي تقع في حوادث السيارات.

ووفق المسؤولين عن المدرج، فإن عمليات الإصلاح جارية لإعادة المهبط للخدمة قريبا، مشيرين إلى تحويل الحالات الخطيرة التي تنقل جوا لمواقع أخرى مثل مطار كامبريدج، حيث سينقل المصابون بعدها في سيارات إسعاف برفقة طواقم طبية لرعاية الحالات الحرجة.