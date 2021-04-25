“نسل الأغراب” يتأرجح بين السخرية والإشادة

لا يزال “نسل الأغراب” مثيرا للجدل مثل اسمه.. فهو مسلسل مختلف كثيرا عن إبداعات كثيرة تناولت الصعيد وعاداته وتقاليده قدمها كتاب كبار مثل محمد صفاء عامر في ذئاب الجبل، والضوء الشارد، وحدائق الشيطان، والكاتب بهاء طاهر في خالتي صفية والدير، وعبد الرحيم كمال في الرحايا، وشيخ العرب همام..

ويقدم المسلسل صور مغايرة للصعيد الذي تعودنا عليه في الدراما– رغم أنه من حق المؤلف أو المخرج عمل حالة افتراضية وهذا وارد في الفن –لذلك تطارده سهام النقاد، وآراء الجمهور سلبا وإيجابا، وسخرية تارة وإشادة تارة أخرى.

قصة مختلفة

الناقد والمؤرخ الفني محمد شوقي يقول في تصريحات لـ “سكاى نيوز عربية “: “نسل الأغراب كان مفاجأة خاصة الفنان أحمد السقا الذي فاجئنا بأداء مختلف تماما كما لو كنا لا نعرفه من قبل، والمسلسل ككل يتناول قصص صعيدية ليست بجديدة، ولكن التناول مختلف ربما بشكل يناسب العصر الحالي.”

وأضاف شوقي أن المسلسل قدم عدداً من المشاهد الصعيدية التي لم تعرض من قبل، محاولا خلق حالة افتراضية وقد تجسد ذلك، على حد تعبيره، في مشهد ذهاب “الغجر” لأرض “عساف الغريب”، وخروجهم في مجاميع كبيرة وهو مشهد يشبه الذى تم تنفيذه في فيلم “الشيماء”، أثناء خروج الأسرى في الصحراء.

محتل التريند

هكذا يراه الناقد محمد شوقي، متحدثا عن تصدر مشهد الخناقة ” تويتر”، قائلا: “ليس هذا المشهد وحسب الذي تصدر، ولكن أسنان أحمد السقا كانت “تريند”، و”كحل” أمير كرارة تريند، ومشهد أمير كرارة مع الأسد تريند”.

وعن رأيه حول الانتقادات الموجهة لأداء كلًا من أحمد داش وأحمد مالك رد قائلا: بالفعل أنا أؤيد هذا الرأي،، فالدور لا يناسبهم.

في حين رأت الناقدة خيرية البشلاوى، “أن صناع المسلسل لم يفكروا إلا في التسلية لأن القصة نفسها من الممكن أن تحدث في الصعيد، أو غيره، كما أنهم لم يقدموا صورة واقعية للصعيد، ولكنهم استخدموه كمكان أو كإشارة، ولم يبذلوا جهدًا، إنما فقط أرادوا تقديم أكبر جرعة ممكنة من الترفيه التقليدي الذي له جمهور واسع مقارنة”، وذلك بحسب تصريحات صحفية للبشلاوي.

نسل الأغراب في العالم الافتراضي

أما في العالم الافتراضي، فحصد المسلسل علي مدار عرض الحلقات الماضية، العديد من التعليقات على “تويتر” ليس في المضمون ككل وانما في بعض مشاهده، و أبرز ما قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مقولة الفنان أمير كرارة ” كُتع كُسل كُسح”، والذي استخدمها جماهير في الدعابة. فيما بينهم.

كما احتل “مشهد الخناقة ” بين بطلي العمل في الحلقة التاسعة المرتبة الأولى في “تريند” مصر ، وهو التريند الذي يمكن أن تجد به تباين شديد بين المشجعين لتمثيل أحمد السقا الذي يقوم بدور عساف الغريب ، وأمير كرارة الذي يمثل دور غفران الغريب ،كما احتوت تغريدات عدة على تعليقات سلبية حول طريقة التمثيل والأداء الذي اعتبره البعض “مبالغا فيه” وغير مبرر.

قصة نسل الأغراب

يخرج عساف من السجن محاولًا أن يعيد توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوه اللدود غفران، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل وتزوج من حبيبة وطليقة عساف جليلة، وربى نجله حمزة.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.

ويقدم المسلسل صور مغايرة للصعيد الذي تعودنا عليه في الدراما– رغم أنه من حق المؤلف أو المخرج عمل حالة افتراضية وهذا وارد في الفن –لذلك تطارده سهام النقاد، وآراء الجمهور سلبا وإيجابا، وسخرية تارة وإشادة تارة أخرى.

قصة مختلفة

الناقد والمؤرخ الفني محمد شوقي يقول في تصريحات لـ “سكاى نيوز عربية “: “نسل الأغراب كان مفاجأة خاصة الفنان أحمد السقا الذي فاجئنا بأداء مختلف تماما كما لو كنا لا نعرفه من قبل، والمسلسل ككل يتناول قصص صعيدية ليست بجديدة، ولكن التناول مختلف ربما بشكل يناسب العصر الحالي.”

وأضاف شوقي أن المسلسل قدم عدداً من المشاهد الصعيدية التي لم تعرض من قبل، محاولا خلق حالة افتراضية وقد تجسد ذلك، على حد تعبيره، في مشهد ذهاب “الغجر” لأرض “عساف الغريب”، وخروجهم في مجاميع كبيرة وهو مشهد يشبه الذى تم تنفيذه في فيلم “الشيماء”، أثناء خروج الأسرى في الصحراء.

محتل التريند

هكذا يراه الناقد محمد شوقي، متحدثا عن تصدر مشهد الخناقة ” تويتر”، قائلا: “ليس هذا المشهد وحسب الذي تصدر، ولكن أسنان أحمد السقا كانت “تريند”، و”كحل” أمير كرارة تريند، ومشهد أمير كرارة مع الأسد تريند”.

وعن رأيه حول الانتقادات الموجهة لأداء كلًا من أحمد داش وأحمد مالك رد قائلا: بالفعل أنا أؤيد هذا الرأي،، فالدور لا يناسبهم.

في حين رأت الناقدة خيرية البشلاوى، “أن صناع المسلسل لم يفكروا إلا في التسلية لأن القصة نفسها من الممكن أن تحدث في الصعيد، أو غيره، كما أنهم لم يقدموا صورة واقعية للصعيد، ولكنهم استخدموه كمكان أو كإشارة، ولم يبذلوا جهدًا، إنما فقط أرادوا تقديم أكبر جرعة ممكنة من الترفيه التقليدي الذي له جمهور واسع مقارنة”، وذلك بحسب تصريحات صحفية للبشلاوي.

نسل الأغراب في العالم الافتراضي

أما في العالم الافتراضي، فحصد المسلسل علي مدار عرض الحلقات الماضية، العديد من التعليقات على “تويتر” ليس في المضمون ككل وانما في بعض مشاهده، و أبرز ما قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مقولة الفنان أمير كرارة ” كُتع كُسل كُسح”، والذي استخدمها جماهير في الدعابة. فيما بينهم.

كما احتل “مشهد الخناقة ” بين بطلي العمل في الحلقة التاسعة المرتبة الأولى في “تريند” مصر ، وهو التريند الذي يمكن أن تجد به تباين شديد بين المشجعين لتمثيل أحمد السقا الذي يقوم بدور عساف الغريب ، وأمير كرارة الذي يمثل دور غفران الغريب ،كما احتوت تغريدات عدة على تعليقات سلبية حول طريقة التمثيل والأداء الذي اعتبره البعض “مبالغا فيه” وغير مبرر.

قصة نسل الأغراب

يخرج عساف من السجن محاولًا أن يعيد توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوه اللدود غفران، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل وتزوج من حبيبة وطليقة عساف جليلة، وربى نجله حمزة.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.