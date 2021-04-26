الشاهين: على الحكومة عرض مبررات قرارات الحظر على مجلس الأمة

26 أبريل 2021 | | قال النائب أسامة الشاهين إنه تقدم وعدد من النواب باقتراح بقانون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وعقد جلسات خاصة تعرض فيها الحكومة مبررات القرارات المتعلقة بالحظر الكلي أو الجزئي على المجلس.

وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الاقتراح الذي تقدم به به مع كل من النواب د.عبدالعزيز الصقعبي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي ود. حمد المطر يقضي بعقد جلسة خاصة في اقرب يوم ثلاثاء بعد أي قرار للحكومة بحظر التجول أو التنقل أو كليا كان أو جزئيا، و صحيا كان أو وبائيا أو أمنيا أو بسبب كوارث عامة، وأن تعرض الحكومة أسباب هذا القرار.

واضاف أن الاقتراح يسري حتى في حالة تمديد أو تجديد قرارات الحظر ويجب أن تعرض الحكومة على البرلمان أسباب القرار.

وبين الشاهين أن تقييد الحريات العامة والحريات الفردية يجب أن يخضع لأقصى درجات المراجعة والتدقيق البرلماني والشعبي لضمان عدم إساءة استغلال هذا التقييد والضوابط والاشتراطات من قبل الحكومة أو أي مسؤول فيها.

وأكد أن مجلس الأمة ينوب عن الشعب ويمثل الأمة ومن واجبه الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، ولذلك تقدم بهذا الاقتراح بقانون لتقييد وتسبيب وعرض قرارات الحظر سواء الجزئي او الكلي على البرلمان.(إع)