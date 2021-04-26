منوعات

فيديو.. قفزة مذهلة توقف سيارة طائشة في قلب الطريق

منذ ساعة واحدة
2 أقل من دقيقة

أظهر مقطع فيديو لحظة قفز أحد الأشخاص “بطريقة بهلوانية”، لداخل سيارة، كان سائقها يقودها بتهور في إحدى ساحات العاصمة الألبانية تيرانا.

وظهرت في الفيديو سيارة تتحرك بطريقة عشوائية خطيرة في ميدان سكاندربغ بتيرانا، معرضة حياة كثيرين للخطر.

ولإيقاف السائق، قفز رجل من النافذة بطريقة فنية مذهلة، مستخدما قدميه أولا، حسبما ذكرت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، التي نشرت الفيديو.

وجاءت محاولة الرجل الجريئة بعد فشل أفراد كانوا متواجدين في الساحة من إيقاف السائق، وخصوصا بعدما أحكم إغلاق الباب على نفسه.

 

 

 

وحسبما ذكرت وسائل إعلام ألبانية محلية، فقد تصادف الحادث مع وجود أعداد كبيرة من المصورين، الذين يقومون بتغطية الانتخابات العامة في البلاد.

وأشارت تلك الوسائل إلى أن السائق البالغ من العمر 32 عاما، صدم قبل الحادثة 3 سيارات أخرى في أجزاء متفرقة من المدينة، وبأنه كان تحت تأثير المخدرات.

وظهرت في الفيديو سيارة تتحرك بطريقة عشوائية خطيرة في ميدان سكاندربغ بتيرانا، معرضة حياة كثيرين للخطر.

ولإيقاف السائق، قفز رجل من النافذة بطريقة فنية مذهلة، مستخدما قدميه أولا، حسبما ذكرت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، التي نشرت الفيديو.

وجاءت محاولة الرجل الجريئة بعد فشل أفراد كانوا متواجدين في الساحة من إيقاف السائق، وخصوصا بعدما أحكم إغلاق الباب على نفسه.

 

 

 

وحسبما ذكرت وسائل إعلام ألبانية محلية، فقد تصادف الحادث مع وجود أعداد كبيرة من المصورين، الذين يقومون بتغطية الانتخابات العامة في البلاد.

وأشارت تلك الوسائل إلى أن السائق البالغ من العمر 32 عاما، صدم قبل الحادثة 3 سيارات أخرى في أجزاء متفرقة من المدينة، وبأنه كان تحت تأثير المخدرات.

الوسوم

مقالات ذات صلة

بالدليل القاطع.. جوني ديب يثبت “كذب” طليقته أمبير هيرد

يناير 8, 2021

فيديو السيسي و”بائع الفاكهة” يشعل مصر.. ما القصة؟

مارس 7, 2021

الموسيقيون العرب يكرمون ملحن نشيد الثورة الكردية

فبراير 18, 2021

مقتل فنانة سورية في ظروف غامضة بهولندا.. ونجوم ينعونها

مارس 18, 2021
زر الذهاب إلى الأعلى