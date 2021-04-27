جوهر: نستغرب حرص الحكومة على الأعراف البرلمانية في ظل سعيها لتعطيل الأدوات الرقابية

27 أبريل 2021 | | اعتبر النائب د. حسن جوهر أن تعبير الحكومة عن استيائها بخصوص ما حدث في الجلسة اليوم باعتباره مخالفا للأعراف البرلمانية في حين تتجاوز على بطلب تأجيل الاستجوابات تناقضا يدعو للاستغراب.

وأوضح جوهر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة انه “إذا كانت الحكومة تعبر عن استيائها لما أسمته بالأعراف البرلمانية فأنا أتساءل أين الحكومة ورئيس مجلس الوزراء الذي انتهك المادة ١٠٠ من الكويتي وتجاوز حق المساءلة السياسية لأكثر من ٣٠ نائب كحق أصيل ودستوري واستحقاق شعبي”.

وتساءل جوهر ” هل هذا التعطيل الأمر لايغضب رئيس الوزراء ويغضبه أن يتم الجلوس في مقعده كعرف برلماني”.

وقال جوهر ” ادعو من يرى ان تعطيل جلسات المجلس على حساب مصلحة الناس والإنجازات الى قراءة برنامج عمل الحكومة، فلن يجد أي فقرة من هذا البرنامج تتعلق بصالح للمواطن الكويتي حيث يهدف إلى فرض الضرائب ورفع الدعم وإعادة تسعيرة الخدمات العامة والخصخصة”.

وأكد أن ” برنامج عمل الحكومة لم يتضمن أي حلول للعجز المالي المتراكم والمتزايد، كما لم نجد أي بصيص أمل لحل المشكلة الإسكانية أو التعليم أو غيرها من القضايا الأساسية التي يعاني منها الشعب الكويتي”.(إع)