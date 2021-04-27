حماد: جلوس النواب في مقاعد الوزراء سابقة لم تحدث في أي دورة برلمانية

27 أبريل 2021 | | أوضح النائب سعدون حماد أن جلسة مجلس الأمة العادية المقرر عقدها اليوم الثلاثاء رفعت بسبب جلوس النواب على مقاعد الوزراء، مضيفاً انه بناء على ذلك قام رئيس المجلس برفع الجلسة لعدم حضور الحكومة.

وأضاف حماد في تصريح صحافي في المركز الإعلامي بمجلس الأمة “لا نلوم الحكومة على عدم حضورها الجلسة، لاسيما وأن ما حدث اليوم من جلوس النواب في مقاعد الوزراء أول مرة نشاهده في كل الدورات البرلمانية لاسيما التي كنت فيها”.

وبين أن جدول أعمال الجلسة توجد به قوانين عديدة مهمة ينتظرها الشعب الكويتي منها مكافأة الصفوف الأمامية، مبيناً أن النواب وتصرفاتهم هما السبب في تعطيل الجلسات.

واستغرب حماد دخول نائب إلى قاعة عبد الله السالم حاملاً ميكروفون، مبينا “الوضع السياسي الحالي غير صحي، وأطالب بتشكيل لجنة من الطب النفسي لفحص عقلية جميع النواب وهل هم مسؤولون عن تصرفاتهم أم لا”.(س.ح)