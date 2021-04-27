وسط الأمطار.. ريال مدريد يعقد مهمته بدوري الأبطال أمام تشلسي

فشل ريال مدريد في تحقيق الانتصار على ملعبه، أمام تشلسي الإنجليزي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.

واكتفى ريال مدريد الإسباني بالتعادل بنتيجة 1-1، أمام ضيفه تشلسي، في مباراة بأجواء ماطرة على استاد ألفريدو دي ستيفانو في مدريد.

وتعقدت مهمة “الملكي” بعد التعادل الإيجابي، إذ سيتوجب عليه تحقيق الانتصار في لندن الأسبوع المقبل، أو التعادل بنتيجة 2-2 أو أكثر.

وتقدم الضيوف بهدف الأميركي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 14، بعد أن راوغ حارس المرمى والمدافعين بطريقة مهارية رائعة.

ورد عليه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بتسديدة وسط 3 مدافعين، في الدقيقة 29، ليعيد ريال مدريد للمباراة، من دون أن يستطيع تحقيق الفوز بعدها.

وسيواجه مانشستر سيتي الإنجليزي خصمه باريس سان جرمان الفرنسي، مساء الأربعاء، في نصف النهائي الثاني.

واكتفى ريال مدريد الإسباني بالتعادل بنتيجة 1-1، أمام ضيفه تشلسي، في مباراة بأجواء ماطرة على استاد ألفريدو دي ستيفانو في مدريد.

وتعقدت مهمة “الملكي” بعد التعادل الإيجابي، إذ سيتوجب عليه تحقيق الانتصار في لندن الأسبوع المقبل، أو التعادل بنتيجة 2-2 أو أكثر.

وتقدم الضيوف بهدف الأميركي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 14، بعد أن راوغ حارس المرمى والمدافعين بطريقة مهارية رائعة.

ورد عليه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بتسديدة وسط 3 مدافعين، في الدقيقة 29، ليعيد ريال مدريد للمباراة، من دون أن يستطيع تحقيق الفوز بعدها.

وسيواجه مانشستر سيتي الإنجليزي خصمه باريس سان جرمان الفرنسي، مساء الأربعاء، في نصف النهائي الثاني.