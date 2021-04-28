البرلمان الأوروبي يصادق على “اتفاق ما بعد بريكست” مع لندن

صادق البرلمان الأوروبي على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ووضع حدا لفصل خروج بريطانيا “المؤلم”، وفقا لنتائج التصويت التي أعلنت رسميا الأربعاء.

وفي ختام الاقتراع الذي نظم مساء الثلاثاء، وافق 660 من أصل 697 نائبا على النص الذي عارضه 5، بينما امتنع 32 عن التصويت.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تغريدة على “تويتر”، أن هذا الاتفاق “يمثل أساس شراكة قوية ووثيقة مع المملكة المتحدة”.

وشددت على أن “الالتزام بتنفيذه ضروري”، إذ إن بريطانيا اتخذت في الماضي قرارات عدة خرقت الاتفاق السابق الذي أبرم مع الاتحاد الأوروبي عام 2019.

ويتهم الأوروبيون لندن خصوصا بانتهاك البروتوكول الإيرلندي الوارد في هذا الاتفاق الذي كان الأول مع الاتحاد الاوروبي، من خلال إعادة بعض الضوابط الجمركية بين إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة من أجل تجنب عودة الحدود المادية بين جمهورية إيرلندا (عضو في الاتحاد الأوروبي) وإيرلندا الشمالية، وهي مقاطعة بريطانية.

وأصبح الضوء الأخضر من أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن اتفاق التجارة المبرم في 24 ديسمبر أمرا ملحا ينتهي التطبيق الموقت للنص الذي دخل حيز التنفيذ بداية العام، الجمعة، فيما كانت المملكة المتحدة استبعدت أي تمديد.

ورافق الاقتراع، بعد مناقشة برلمانية استمرت 5 ساعات، تصويت على قرار غير ملزم يصف فيه المسؤولون المنتخبون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه “خطأ تاريخي”.

كما طالبوا بالمشاركة الكاملة في المناقشات المستقبلية مع لندن حول إدارة هذا الاتفاق المكون من 1250 صفحة.

وتأثرت العلاقات بين لندن وبروكسل بشدة بقرار بريطانيا بمغادرة السوق الموحدة رسميا منذ يناير 2020، لكنه أصبح ساري المفعول منذ بداية العام.

وفي ختام الاقتراع الذي نظم مساء الثلاثاء، وافق 660 من أصل 697 نائبا على النص الذي عارضه 5، بينما امتنع 32 عن التصويت.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تغريدة على “تويتر”، أن هذا الاتفاق “يمثل أساس شراكة قوية ووثيقة مع المملكة المتحدة”.

وشددت على أن “الالتزام بتنفيذه ضروري”، إذ إن بريطانيا اتخذت في الماضي قرارات عدة خرقت الاتفاق السابق الذي أبرم مع الاتحاد الأوروبي عام 2019.

ويتهم الأوروبيون لندن خصوصا بانتهاك البروتوكول الإيرلندي الوارد في هذا الاتفاق الذي كان الأول مع الاتحاد الاوروبي، من خلال إعادة بعض الضوابط الجمركية بين إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة من أجل تجنب عودة الحدود المادية بين جمهورية إيرلندا (عضو في الاتحاد الأوروبي) وإيرلندا الشمالية، وهي مقاطعة بريطانية.

وأصبح الضوء الأخضر من أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن اتفاق التجارة المبرم في 24 ديسمبر أمرا ملحا ينتهي التطبيق الموقت للنص الذي دخل حيز التنفيذ بداية العام، الجمعة، فيما كانت المملكة المتحدة استبعدت أي تمديد.

ورافق الاقتراع، بعد مناقشة برلمانية استمرت 5 ساعات، تصويت على قرار غير ملزم يصف فيه المسؤولون المنتخبون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه “خطأ تاريخي”.

كما طالبوا بالمشاركة الكاملة في المناقشات المستقبلية مع لندن حول إدارة هذا الاتفاق المكون من 1250 صفحة.

وتأثرت العلاقات بين لندن وبروكسل بشدة بقرار بريطانيا بمغادرة السوق الموحدة رسميا منذ يناير 2020، لكنه أصبح ساري المفعول منذ بداية العام.