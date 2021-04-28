مجلس الأمة

القطان: تقدمت ومجموعة من النواب بطلب عقد جلسة خاصة لإقرار (مكافآت الصفوف الأمامية)

منذ 58 دقيقة
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28 أبريل 2021 | | أعلن النائب د. علي القطان عن تقدمه ومجموعة من النواب بطلب لعقد جلسة خاصة قبل عيد الفطر المبارك لمناقشة وإقرار مكافآت العاملين في الصفوف الأمامية في مواجهة جائحة فايروس كورونا.

وقال القطان في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة “من منطلق الشفافية مع الشعب الكويتي وبرا بالقسم الذي أقسمته بالدفاع عن حقوق ومقدرات البلد تقدمت صباح اليوم مع مجموعة من الإخوة النواب بطلب عقد جلسة خاصة لإقرار مكافآت الصفوف الأمامية”.

وطالب القطان الحكومة بحضور هذه الجلسة المفصلية لإنصاف أولئك الذين قدموا أرواحهم وصحتهم وأسرهم من أجل حماية الناس من الوباء.(ع.إ)

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