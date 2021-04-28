المطر يطالب وزارة التربية بالتنسيق مع اللجنة التعليمية بشأن خططها لاختبارات الثانوية العامة

28 أبريل 2021 | | قال رئيس لجنة شؤون التعليم النائب د.حمد المطر إن اللجنة لم تتسلم من وزارة التربية تقريرين كان من المفترض تسلمهما يوم الأحد الماضي بخصوص اختبارات الصف الثاني عشر.

وأوضح المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن التقرير الأول يختص بالاستعدادات ومدى جهوزية الوزارة للاختبارات وطبيعة الاختبارات، والتقرير الثاني عن الوضع الصحي، مشيرا إلى أن اللجنة وصلتها العديد من الشكاوى حول عدم جهوزية المدارس.

وقال المطر” علينا ان نأخذ بعين الاعتبار التجارب الأخرى في السعودية وتركيا ودول أوروبية والتي اتجهت الى الاختبارات الاونلاين مرعاة لظروف تفشي الوباء حاليا ومنها من أعلن عن حظر شامل”، مضيفا ” نحن لدينا ٨٠ ألف طالب وطالبة ومعلم ومعلمة وهذا عدد كبير وسيكون فيه اختلاط “.

وتساءل المطر عن مدى استعداد وزارة التربية وخططها حال قررت السلطات الصحية عد امكانية إقامة الاختبارات الورقية، مبينا ان “أسر الطلبة أصبحت تحت ضغط نفسي وأسعار الدورس الخصوصية وصلت الى ٥٠ دينار”.

وأعرب عن رفضه لأي توجه لتأجيل الاختبارات وتعطيل لمستقبل الشباب والتحاقهم بالبعثات الداخلية والخارجية “.

وقال المطر “اذا كان هناك خوف من التضخم في الدرجات فجامعة الكويت محصنة باختبار القدرات، وايضا يجب ان يكون هناك اختبارات قدرات للبعثات الداخلية والخارجية” .

وطالب بتنسيق الوزارة بشأن خططها للاختبارات مع اللجنة التعليمية باعتبار اللجنة البرلمانية شريكة في هذا القرار ، وفقا لصلاحياتها الراقابية والتشريعية .

وأضاف أن “تعديل القرارات الخاطئة افضل من الاصرار عليها في ظل عدم استقرر الوباء مراعاة وحفاظا على صحة الطلاب واعضاء التدريس .(إع)