غيغز في أول ظهور أمام المحكمة: أنا بريء

خلال مثوله أمام محكمة، الأربعاء، قال رايان غيغز أسطورة مانشستر يونايتد السابق إنه غير مذنب، بعد اتهامه بالاعتداء الجسدي على سيدتين.

وواجه مدرب ويلز السابق (47 عاما) اتهامات بالتسبب في أضرار جسدية بسيدة في الثلاثينات من العمر وأخرى في العشرينات، والسلوك القهري، خلال الفترة بين 2017 و2020.

وارتدى غيغز سترة داكنة وربطة عنق ووقف خلف حاجز زجاجي، وأعطى بياناته قبل أن يرفض الإقرار بالذنب أمام الاتهامات.

وحتى يوم الجمعة، كان غيغز، الذي قال إنه يريد تبرئة اسمه، مدربا لمنتخب ويلز، لكنه استبدل بمساعده روبرت بيدج قبل بطولة أوروبا 2020 هذا الصيف.

وهذا أول ظهور لغيغز في محكمة بمانشستر خلال هذه القضية، التي جذبت اهتماما إعلاميا كبيرا من خارج القاعة، حيث تابع الصحفيون جلسة الاستماع عبر الفيديو.

وخاض غيغز 963 مباراة خلال 23 عاما مع مانشستر يونايتد في فترة اللعب، وهو رقم قياسي، وتوج بلقب الدوري الممتاز 13 مرة بجانب لقبين لدوري أبطال أوروبا.

وواجه مدرب ويلز السابق (47 عاما) اتهامات بالتسبب في أضرار جسدية بسيدة في الثلاثينات من العمر وأخرى في العشرينات، والسلوك القهري، خلال الفترة بين 2017 و2020.

وارتدى غيغز سترة داكنة وربطة عنق ووقف خلف حاجز زجاجي، وأعطى بياناته قبل أن يرفض الإقرار بالذنب أمام الاتهامات.

وحتى يوم الجمعة، كان غيغز، الذي قال إنه يريد تبرئة اسمه، مدربا لمنتخب ويلز، لكنه استبدل بمساعده روبرت بيدج قبل بطولة أوروبا 2020 هذا الصيف.

وهذا أول ظهور لغيغز في محكمة بمانشستر خلال هذه القضية، التي جذبت اهتماما إعلاميا كبيرا من خارج القاعة، حيث تابع الصحفيون جلسة الاستماع عبر الفيديو.

وخاض غيغز 963 مباراة خلال 23 عاما مع مانشستر يونايتد في فترة اللعب، وهو رقم قياسي، وتوج بلقب الدوري الممتاز 13 مرة بجانب لقبين لدوري أبطال أوروبا.