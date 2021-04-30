أغرب من الخيال.. يساعد زوجته على الزواج بمن تحب

شهدت ولاية بيهار الهندية مؤخرا، زفافا غريبا من نوعه، حيث أقدم زوج على تزويج زوجته لأحد أقربائه.

وأشارت مواقع إخبارية هندية، إلى أن أوتام ماندال وسابنا كوماري، كانا قد تزوجا في العام 2014، ورزقا بطفلين، إلا أن الزوجة سابنا وقعت في حب أحد أقارب زوجها أوتام.

وبعد فشل الزوج في إقناع زوجته بالتخلي عن العلاقة الغرامية مع قريبه، ساعد أوتام سابنا على الزواج من الرجل الذي تحبه.

وقال أوتام في حديث لموقع “بيهار تايمز” الهندي: “شعرت بالغضب والحزن لبعض الوقت، لكنني قررت الخروج بحل”.

وأضاف: “كانت حياة ثلاثة أشخاص ستدمر لو لم أفعل هذا. كان هذا هو الحل الوحيد. الآن يمكننا جميعا أن نكون سعداء”.

وأشار أوتام إلى أن والدا سابنا حاولا إقناعها بالبقاء معه، وعدم تدمير الأسرة، لكن جهودهما باءت بالفشل، وفي النهاية قررا حضور حفل زفاف ابنتهما على عشيقها.

ومن غير الواضح ما إذا كان أوتام وسابنا قد انفصلا قبل أن تتزوج الأخيرة من حبيبها، ولكن وفقا لوسائل الإعلام الهندية، فقد ظلّ الطفلان مع الأب، حيث رفضت العروس اصطحابهما معها.

وأشارت مواقع إخبارية هندية، إلى أن أوتام ماندال وسابنا كوماري، كانا قد تزوجا في العام 2014، ورزقا بطفلين، إلا أن الزوجة سابنا وقعت في حب أحد أقارب زوجها أوتام.

وبعد فشل الزوج في إقناع زوجته بالتخلي عن العلاقة الغرامية مع قريبه، ساعد أوتام سابنا على الزواج من الرجل الذي تحبه.

وقال أوتام في حديث لموقع “بيهار تايمز” الهندي: “شعرت بالغضب والحزن لبعض الوقت، لكنني قررت الخروج بحل”.

وأضاف: “كانت حياة ثلاثة أشخاص ستدمر لو لم أفعل هذا. كان هذا هو الحل الوحيد. الآن يمكننا جميعا أن نكون سعداء”.

وأشار أوتام إلى أن والدا سابنا حاولا إقناعها بالبقاء معه، وعدم تدمير الأسرة، لكن جهودهما باءت بالفشل، وفي النهاية قررا حضور حفل زفاف ابنتهما على عشيقها.

ومن غير الواضح ما إذا كان أوتام وسابنا قد انفصلا قبل أن تتزوج الأخيرة من حبيبها، ولكن وفقا لوسائل الإعلام الهندية، فقد ظلّ الطفلان مع الأب، حيث رفضت العروس اصطحابهما معها.