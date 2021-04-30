نجل “المعلم” شحاتة يعلق على أنباء وفاته

علق مقربون من نجم الكرة المصرية، المدرب المخضرم حسن شحاتة”، على الأنباء التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ادعت وفاته، ليؤكدوا أن لا أساس لها من الصحة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قد انشغلت بأسطورة الزمالك والمنتخب حسن شحاتة، بعدما تداول مستخدمون أنباء عن وفاته بعد معاناة مع المرض.

مقربون من “المعلم” نفوا صحة هذه الأنباء، وأكدوا أنه بحالة صحية جيدة ويعيش حياة طبيعية. وعلق نجله بالقول: “والدي بخير ولا صحة لخبر وفاته، ومندهش من تلك الشائعات السخيفة”.

ويعد شحاته أحد أبرز اللاعبين والمدربين في تاريخ الكرة المصرية، إذ أحرز لقب الدوري عندما كان لاعبا للزمالك، وكأس مصر 3 مرات.

ونال جائزة أفضل لاعب بمصر عام 1976، بالإضافة إلى حصوله على وسام الرياضة من الدرجة الأولى عام 1980. وقد أطلقت عليه الجماهير لقب “المعلم” بسبب مهارته بتسجيل الأهداف

واكتسب شحاتة شهرة كبيرة كمدرب مع منتخب مصر بين عامي 2004 و2011، إذ قاد منتخب الفراعنة لـ3 ألقاب متتالية في كأس أمم إفريقيا.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قد انشغلت بأسطورة الزمالك والمنتخب حسن شحاتة، بعدما تداول مستخدمون أنباء عن وفاته بعد معاناة مع المرض.

مقربون من “المعلم” نفوا صحة هذه الأنباء، وأكدوا أنه بحالة صحية جيدة ويعيش حياة طبيعية. وعلق نجله بالقول: “والدي بخير ولا صحة لخبر وفاته، ومندهش من تلك الشائعات السخيفة”.

ويعد شحاته أحد أبرز اللاعبين والمدربين في تاريخ الكرة المصرية، إذ أحرز لقب الدوري عندما كان لاعبا للزمالك، وكأس مصر 3 مرات.

ونال جائزة أفضل لاعب بمصر عام 1976، بالإضافة إلى حصوله على وسام الرياضة من الدرجة الأولى عام 1980. وقد أطلقت عليه الجماهير لقب “المعلم” بسبب مهارته بتسجيل الأهداف

واكتسب شحاتة شهرة كبيرة كمدرب مع منتخب مصر بين عامي 2004 و2011، إذ قاد منتخب الفراعنة لـ3 ألقاب متتالية في كأس أمم إفريقيا.