الكشف عن آخر تطورات الوضع الصحي لسمير غانم ودلال عبد العزيز

كشفت وسائل إعلام مصرية عن آخر تطورات الوضع الصحي للفنان المصري سمير غانم، والذي كان قد نقل إلى المستشفى، عقب تدهور وضعه من جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة “الوطن” المصرية عن مصدر طبي قوله، إن الفنان سمير غانم، قد وضع عقب وصوله للمستشفى على أجهزة التنفس، وذلك خوفا على صحته، ومن تطور الحالة ومضاعفاتها نظرا لكبر سنه.

ولفت المصدر إلى أن زوجة الفنان سمير غانم، الفنانة دلال عبد العزيز كانت أول من أصيب بكوفيد-19 مع ابنتها دنيا ونقلت على إثرها للمستشفى.

وبعدها بأيام، وبالتحديد الجمعة، أصيب الفنان سمير غانم، ونقل على إثرها لمستشفى بالمهندسين بمحافظة الجيزة.

وبحسب صحيفة “اليوم السابع”، فإن مصدرا مقربا من أسرة الفنان سمير غانم، كشف أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز مستقرة إلى حد ما، وهي متواجدة بمستشفى العزل وتتلقى بروتوكول العلاج اللازم لحالتها، وتم وضعها على جهاز الأوكسجين، حيث تعانى من ضيق في التنفس.

وبيّن المصدر، أن سمير غانم تعرض لوعكة صحية، حيث يعاني من خلل في وظائف الكلى، دخل على إثرها العناية المركزة بمستشفى عادية وليس مستشفى عزل كما يقال، وبدأت حالته الصحية تتحسن، ومن المقرر أن ينزل إلى غرفة عادية بعد يومين.

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم، قد أصيبت هي ووالدتها، بفيروس كورونا، خلال تصوير مسلسل “عالم موازي”، كما أصيب عدد من المشاركين في المسلسل، منتصف شهر أبريل، ما تسبب في خروج العمل من السباق الدرامي لشهر رمضان الجاري.

فنانون يدعمون سمير غانم ودلال عبد العزيز

وحرص عدد من الفنانين في مصر والعالم العربي، على دعم سمير غانم ودلال عبد العزيز، بعد نقلهما للمستشفى، حيث نشرت الفنانة إسعاد يونس عبر حسابها على “فيسبوك” منشورا قالت فيه: “يا رب، وحياة حبيبك النبي، ألطف بيهم، ومُدّ لهم إيديك الحنينة الشافية”.

كذلك نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة لسمير ودلال عبر حسابها على “إنستغرام”، مصحوبة بدعاء.

وبدورها نشرت الفنانة السورية كندة علوش صورة للنجمين عبر حسابها الخاص على “إنستغرام”، مع تعليق: “ادعوا بالشفاء العاجل للغاليين على قلبي وقلب الناس كلها النجوم الأساتذة مصدر الفرح والبهجة سمير غانم ودلال عبد العزيز. اللهم اشفهما شفاءً ليس بعده سقما أبداً، اللهمّ خذ بيدهما، اللهمّ احرسهما بعينيك الّتي لا تنام. اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفيهما”.

وتمنى الفنان خالد النبوي عبر تغريدة في “تويتر” الشفاء لسمير ودلال، كما نشر الفنان عمرو سعد صورة تجمعه بالفنانة دلال والتي تشاركه مسلسله الرمضاني هذا العام “ملوك الجدعنة”، معلقا: “دعواتكم بالشفاء للغاليه علي قلبي النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز امي في ملوك الجدعنه وحبيبتي في الحقيقية”.

ونقلت صحيفة “الوطن” المصرية عن مصدر طبي قوله، إن الفنان سمير غانم، قد وضع عقب وصوله للمستشفى على أجهزة التنفس، وذلك خوفا على صحته، ومن تطور الحالة ومضاعفاتها نظرا لكبر سنه.

ولفت المصدر إلى أن زوجة الفنان سمير غانم، الفنانة دلال عبد العزيز كانت أول من أصيب بكوفيد-19 مع ابنتها دنيا ونقلت على إثرها للمستشفى.

وبعدها بأيام، وبالتحديد الجمعة، أصيب الفنان سمير غانم، ونقل على إثرها لمستشفى بالمهندسين بمحافظة الجيزة.

وبحسب صحيفة “اليوم السابع”، فإن مصدرا مقربا من أسرة الفنان سمير غانم، كشف أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز مستقرة إلى حد ما، وهي متواجدة بمستشفى العزل وتتلقى بروتوكول العلاج اللازم لحالتها، وتم وضعها على جهاز الأوكسجين، حيث تعانى من ضيق في التنفس.

وبيّن المصدر، أن سمير غانم تعرض لوعكة صحية، حيث يعاني من خلل في وظائف الكلى، دخل على إثرها العناية المركزة بمستشفى عادية وليس مستشفى عزل كما يقال، وبدأت حالته الصحية تتحسن، ومن المقرر أن ينزل إلى غرفة عادية بعد يومين.

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم، قد أصيبت هي ووالدتها، بفيروس كورونا، خلال تصوير مسلسل “عالم موازي”، كما أصيب عدد من المشاركين في المسلسل، منتصف شهر أبريل، ما تسبب في خروج العمل من السباق الدرامي لشهر رمضان الجاري.

فنانون يدعمون سمير غانم ودلال عبد العزيز

وحرص عدد من الفنانين في مصر والعالم العربي، على دعم سمير غانم ودلال عبد العزيز، بعد نقلهما للمستشفى، حيث نشرت الفنانة إسعاد يونس عبر حسابها على “فيسبوك” منشورا قالت فيه: “يا رب، وحياة حبيبك النبي، ألطف بيهم، ومُدّ لهم إيديك الحنينة الشافية”.

كذلك نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة لسمير ودلال عبر حسابها على “إنستغرام”، مصحوبة بدعاء.

وبدورها نشرت الفنانة السورية كندة علوش صورة للنجمين عبر حسابها الخاص على “إنستغرام”، مع تعليق: “ادعوا بالشفاء العاجل للغاليين على قلبي وقلب الناس كلها النجوم الأساتذة مصدر الفرح والبهجة سمير غانم ودلال عبد العزيز. اللهم اشفهما شفاءً ليس بعده سقما أبداً، اللهمّ خذ بيدهما، اللهمّ احرسهما بعينيك الّتي لا تنام. اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفيهما”.

وتمنى الفنان خالد النبوي عبر تغريدة في “تويتر” الشفاء لسمير ودلال، كما نشر الفنان عمرو سعد صورة تجمعه بالفنانة دلال والتي تشاركه مسلسله الرمضاني هذا العام “ملوك الجدعنة”، معلقا: “دعواتكم بالشفاء للغاليه علي قلبي النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز امي في ملوك الجدعنه وحبيبتي في الحقيقية”.