لا أحد تحدث معي.. صلاح يكشفُ مستقبله مع ليفربول

قال نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، يوم السبت، إن لا أحد في فريق ليفربول الإنجليزي يتحدث معه عن تجديد عقده الذي سينتهي في صيف 2023.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”، “تجديد العقد مع ليفربول؟ لا أحد يتحدث معي عن ذلك، لذا لا يمكنني قول الكثير عنه”.

وأضاف نجم فريق “الريدز” الذي يبلغ من العمر 28 سنة، “لا أحد في النادي يتحدث معي عن أي شيء، لذلك، أنا لا أعرف”.

وتابع “طموحاتي مع ليفربول؟ قلت من قبل إنني أريد الظفر بـلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى، وأريد الفوز مجددا بـدوري أبطال أوروبا”.

واختتم صلاح “الفوز أمر عظيم، أنا فقط أحاول الفوز بالألقاب مرارا وتكرارا. حصد البطولات جزء من مهمتنا”.

وكانت شائعات سابقة في الوسط الرياضي، قد تحدثت عن احتمال انتقال صلاح إلى الدوري الإسباني، سواء إلى صفوف برشلونة أو ريال مدريد.

وانضم صلاح إلى فريق ليفربول قادما من نادي روما الإيطالي، سنة 2017، في صفقة قياسية في ذلك الحين.

وتمكن صلاح من تسجيل 120 هدفا خلال 193 مباراة لفائدة الفريق الإنجليزي، في 193 مباراة، ضمن كافة المسابقات.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”، “تجديد العقد مع ليفربول؟ لا أحد يتحدث معي عن ذلك، لذا لا يمكنني قول الكثير عنه”.

وأضاف نجم فريق “الريدز” الذي يبلغ من العمر 28 سنة، “لا أحد في النادي يتحدث معي عن أي شيء، لذلك، أنا لا أعرف”.

وتابع “طموحاتي مع ليفربول؟ قلت من قبل إنني أريد الظفر بـلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى، وأريد الفوز مجددا بـدوري أبطال أوروبا”.

واختتم صلاح “الفوز أمر عظيم، أنا فقط أحاول الفوز بالألقاب مرارا وتكرارا. حصد البطولات جزء من مهمتنا”.

وكانت شائعات سابقة في الوسط الرياضي، قد تحدثت عن احتمال انتقال صلاح إلى الدوري الإسباني، سواء إلى صفوف برشلونة أو ريال مدريد.

وانضم صلاح إلى فريق ليفربول قادما من نادي روما الإيطالي، سنة 2017، في صفقة قياسية في ذلك الحين.

وتمكن صلاح من تسجيل 120 هدفا خلال 193 مباراة لفائدة الفريق الإنجليزي، في 193 مباراة، ضمن كافة المسابقات.