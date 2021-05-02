إنتر ميلان ينهي هيمنة يوفنتوس ويتوج بلقب الدوري الإيطالي

انتزع إنترميلان لقبه الأول في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في 11عاما اليوم الأحد بعد أن تعادل ساسولو 1-1 مع أتلانتا ليضمن فريقالمدرب أنطونيو كونتي التتويج.

ويبتعد إنتر بفارق 13 نقطة في الصدارة مع تبقي أربع جولات علىنهاية الموسم، ووضع تتويجه حدا لهيمنة يوفنتوس على اللقب في المواسم التسعة الأخيرة.

وهذا هو اللقب الأول لإنتر في الدوري منذ تتويجه بثلاثيةالدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا مع جوزيه مورينيو في موسم 2009-2010 ورقم 19 له في المسابقة.

وأصبح إنتر ثاني أكثر الأندية تتويجا بلقب الدوري متفوقا على ميلان الذي نال 18 لقبا وخلف يوفنتوس وله 36 لقبا.

وطُرد بيرلويجي جوليني حارس أتلانتا بعد 22 دقيقة وبعد عشردقائق لاحقة تقدم فريقه بهدف روبن جوزنز.

وأدرك ساسولو التعادل في بداية الشوط الثاني بركلة جزاء مندومينيكو بيراردي وأكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول مارلون على الإنذار

الثاني كما احتسبت ضد صاحب الأرض ركلة جزاء.

وأنقذ الحارس أندريا كونسيلي الركلة التي سددها لويس موريل.

وكان إنتر فاز 2-صفر على مضيفه كروتوني أمس السبت ليرفع رصيدهإلى 82 نقطة ويصبح بحاجة إلى تعادل أتلانتا لضمان اللقب.

وانتزع إنتر صدارة المسابقة منذ تغلبه 3-1 على لاتسيو في 14فبراير شباط ونال اللقب بعدما كان وصيفا للبطل في الموسم الأول للمدرب كونتي في 2019-2020.

ويبتعد إنتر بفارق 13 نقطة في الصدارة مع تبقي أربع جولات علىنهاية الموسم، ووضع تتويجه حدا لهيمنة يوفنتوس على اللقب في المواسم التسعة الأخيرة.

وهذا هو اللقب الأول لإنتر في الدوري منذ تتويجه بثلاثيةالدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا مع جوزيه مورينيو في موسم 2009-2010 ورقم 19 له في المسابقة.

وأصبح إنتر ثاني أكثر الأندية تتويجا بلقب الدوري متفوقا على ميلان الذي نال 18 لقبا وخلف يوفنتوس وله 36 لقبا.

وطُرد بيرلويجي جوليني حارس أتلانتا بعد 22 دقيقة وبعد عشردقائق لاحقة تقدم فريقه بهدف روبن جوزنز.

وأدرك ساسولو التعادل في بداية الشوط الثاني بركلة جزاء مندومينيكو بيراردي وأكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول مارلون على الإنذار

الثاني كما احتسبت ضد صاحب الأرض ركلة جزاء.

وأنقذ الحارس أندريا كونسيلي الركلة التي سددها لويس موريل.

وكان إنتر فاز 2-صفر على مضيفه كروتوني أمس السبت ليرفع رصيدهإلى 82 نقطة ويصبح بحاجة إلى تعادل أتلانتا لضمان اللقب.

وانتزع إنتر صدارة المسابقة منذ تغلبه 3-1 على لاتسيو في 14فبراير شباط ونال اللقب بعدما كان وصيفا للبطل في الموسم الأول للمدرب كونتي في 2019-2020.