المويزري: أتمنى من وزيري الخارجية والمالية صعود المنصة وتفنيد استجوابيهما

02 مايو 2021 | | أعلن النائب شعيب المويزري عن تقدمه اليوم باستجوابين، إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد الناصر ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة من محور واحد يتعلق بعدم احترام المادة 99 من والمادة 121 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وقال المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن ” الاستجوابين سيتم إدراجهما في الجلسة المقبلة وأتمنى أن يكون الوزيران قادرين على مواجهة هذين الاستجوابين البسيطين المكونين من محور واحد ولا يحتاجان إلى جهد”.

وأضاف “الكل يعلم أنه لا توجد جلسات حاليا لمجلس الأمة وتم تعطيلها إلى يوم 25 مايو وهذا مخالف لنص اللائحة الداخلية لمجلس الأمة”.

وبين أن ” اللائحة تنص على أن تعقد الجلسات يومي الثلاثاء والأربعاء كل أسبوعين وللأسف الأخ رئيس مجلس الأمة خالف نص اللائحة مخالفة صريحة”، مضيفا ” الله يعين البلد وهذا الشعب”.(أ.غ)