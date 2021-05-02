مجلس الأمة

نص استجوابي النائب شعيب المويزري إلى وزيري الخارجية والمالية

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02 مايو 2021 | | تقدم النائب شعيب المويزري باستجوابين إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية خليفة حمادة من محور واحد. 

 

وجاء في نص صحيفة الاستجوابين:  

 

إنه عملا بنص المادتين (100، 101) من والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم بالاستجواب التالي والذي يتكون من محور واحد: 

 

عدم احترام المادة (99) من والمادة (121) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.(ع.إ)(أ.غ)

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