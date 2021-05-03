بيل ومليندا غيتس: اتخذنا قرارا بإنهاء زواجنا

قال الملياردير بيل غيتس ومليندا غيتس في بيان مشترك إنهما اتخذا قرارا بإنهاء زواجهما.

وقال بيل ومليندا غيتس في بيان نشره حساب بيل غيتس على تويتر “بعد تفكير ملي والكثير من العمل على علاقتنا، اتخذنا قرارا بإنهاء زواجنا”.

وأضافا “لم نعد نؤمن أن بإمكاننا الاستمرار كزوجين في المرحلة المقبلة من حياتنا. نطلب المساحة والخصوصية لأسرتنا بينما نبدأ الانتقال لهذه الحياة الجديدة”.

وقال بيل ومليندا غيتس في بيان نشره حساب بيل غيتس على تويتر “بعد تفكير ملي والكثير من العمل على علاقتنا، اتخذنا قرارا بإنهاء زواجنا”.

وأضافا “لم نعد نؤمن أن بإمكاننا الاستمرار كزوجين في المرحلة المقبلة من حياتنا. نطلب المساحة والخصوصية لأسرتنا بينما نبدأ الانتقال لهذه الحياة الجديدة”.