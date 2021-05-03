منوعات

بيل ومليندا غيتس: اتخذنا قرارا بإنهاء زواجنا

منذ 20 دقيقة
2 أقل من دقيقة

قال الملياردير بيل غيتس ومليندا غيتس في بيان مشترك إنهما اتخذا قرارا بإنهاء زواجهما.

وقال بيل ومليندا غيتس في بيان نشره حساب بيل غيتس على تويتر “بعد تفكير ملي والكثير من العمل على علاقتنا، اتخذنا قرارا بإنهاء زواجنا”.

وأضافا “لم نعد نؤمن أن بإمكاننا الاستمرار كزوجين في المرحلة المقبلة من حياتنا. نطلب المساحة والخصوصية لأسرتنا بينما نبدأ الانتقال لهذه الحياة الجديدة”.

 

وقال بيل ومليندا غيتس في بيان نشره حساب بيل غيتس على تويتر “بعد تفكير ملي والكثير من العمل على علاقتنا، اتخذنا قرارا بإنهاء زواجنا”.

وأضافا “لم نعد نؤمن أن بإمكاننا الاستمرار كزوجين في المرحلة المقبلة من حياتنا. نطلب المساحة والخصوصية لأسرتنا بينما نبدأ الانتقال لهذه الحياة الجديدة”.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

بعد 30 عاما.. منزل سفاح “صمت الحملان” يتحول “متحفا”

فبراير 5, 2021

من إل تشابو إلى صديقه.. “هدية مسمومة” طولها 180 مترا

ديسمبر 11, 2020

على أعتاب الثمانين.. ويكسر الأرقام القياسية

مارس 27, 2021

وفاة غامضة تخطف “زيزو” من “سونسن” بحديقة حيوان الجيزة

يناير 1, 2021
زر الذهاب إلى الأعلى