رحيل “النوري”.. الفنان الجزائري توفي لحظة موته بالمسلسل

توفي الفنان الجزائي بلاحة بن زيان المعروف باسم “النوري” عن عمر 68 عاما، تزامنا مع عرض مسلسله “عاشور العاشر” خلال شهر رمضان، وفقما ذكرت وسائل إعلام جزائرية، الاثنين.

وقالت صحيفة “الشروق” أن بلاحة بن زيان، الذي أجرى مؤخرا عملية في شرايين القلب بالمستشفى العسكري بولاية وهران، توفي الأحد بعد معاناة مع المرض.

وكشف النوري في وقت سابق لصحيفة “النهار” الجزائرية، أنه كان يعاني المرض خلال فترة تصوير مسلسل “عاشور العاشر”، لكنه تمكن من التغلب على آلامه خلال العمل.

وسيشع جثمان بن زيان، الاثنين، في مقبرة سيق في ولاية معسكر، شمال غربي الجزائر، ومن المقرر أن يشارك فيها عدد من الفنانين المحليين.

وذكر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي أن لحظة إعلان خبر وفاة بن زيان، تزامنت بالصدفة مع وفاته في مسلسله الأخير، خلال تناوله طعاما مسموما وفق السياق الدرامي.

ونعى الممثل الجزائري عثمان عريوات عبر حسابه في “إنستغرام”، الفقيد بن زيان، وكتب قائلا: “اللهم اغفر له وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة”.

كما نعى المخرج جعفر قاسم الذي عمل طويلا مع بن زيان، الممثل الراحل، وقال: “كل الكلمات لا تعبر عن وجعي. فقدت اليوم أخي وصديقي، مصدر إلهامي. إنسان رائع ينشر البهجة أينما كان. عزيز أفرحنا في كل أعماله. حبيب أحبه كل من عرفه. فقدتك وسوف افتقدك دائما. ستبقى في قلبي إلى الأبد”.

أما الفنان صالح أوقروت فكتب على “إنستغرام” قائلا: “بلاحة بن زيان الفنان الذي كان أقرب أصدقائي. الفنان المرهف والإنسان الجميل والخلوق في ذمة الله. اللهم ارحمه واغفر له واجعل مثواه الفردوس الأعلى”.

ومن أبرز الأعمال التلفزيونية والمسرحية التي شارك فيها بن زيان، “عايش بالهف” عام 1992، و”ناس ملاح سيتي” في 2006، و”يوميات الزربوط” عام 2008، و”جمعي فاميلي” أعوام 2008 و2009 و2011، و”بوضو” أعوام 2013 و2014 و2015 و2016، و”دار الجيران” عام 2013، و”فاميليا ستار” في 2013، و”دار البهجة” بالعام ذاته، و”ليزميقري” في 2014، وسلسلة “عاشور العاشر” عام 2021.

وقالت صحيفة “الشروق” أن بلاحة بن زيان، الذي أجرى مؤخرا عملية في شرايين القلب بالمستشفى العسكري بولاية وهران، توفي الأحد بعد معاناة مع المرض.

وكشف النوري في وقت سابق لصحيفة “النهار” الجزائرية، أنه كان يعاني المرض خلال فترة تصوير مسلسل “عاشور العاشر”، لكنه تمكن من التغلب على آلامه خلال العمل.

وسيشع جثمان بن زيان، الاثنين، في مقبرة سيق في ولاية معسكر، شمال غربي الجزائر، ومن المقرر أن يشارك فيها عدد من الفنانين المحليين.

وذكر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي أن لحظة إعلان خبر وفاة بن زيان، تزامنت بالصدفة مع وفاته في مسلسله الأخير، خلال تناوله طعاما مسموما وفق السياق الدرامي.

ونعى الممثل الجزائري عثمان عريوات عبر حسابه في “إنستغرام”، الفقيد بن زيان، وكتب قائلا: “اللهم اغفر له وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة”.

كما نعى المخرج جعفر قاسم الذي عمل طويلا مع بن زيان، الممثل الراحل، وقال: “كل الكلمات لا تعبر عن وجعي. فقدت اليوم أخي وصديقي، مصدر إلهامي. إنسان رائع ينشر البهجة أينما كان. عزيز أفرحنا في كل أعماله. حبيب أحبه كل من عرفه. فقدتك وسوف افتقدك دائما. ستبقى في قلبي إلى الأبد”.

أما الفنان صالح أوقروت فكتب على “إنستغرام” قائلا: “بلاحة بن زيان الفنان الذي كان أقرب أصدقائي. الفنان المرهف والإنسان الجميل والخلوق في ذمة الله. اللهم ارحمه واغفر له واجعل مثواه الفردوس الأعلى”.

ومن أبرز الأعمال التلفزيونية والمسرحية التي شارك فيها بن زيان، “عايش بالهف” عام 1992، و”ناس ملاح سيتي” في 2006، و”يوميات الزربوط” عام 2008، و”جمعي فاميلي” أعوام 2008 و2009 و2011، و”بوضو” أعوام 2013 و2014 و2015 و2016، و”دار الجيران” عام 2013، و”فاميليا ستار” في 2013، و”دار البهجة” بالعام ذاته، و”ليزميقري” في 2014، وسلسلة “عاشور العاشر” عام 2021.