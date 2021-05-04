الخليفة: (الداخلية والدفاع) لم تعقد اجتماعها اليوم لعدم اكتمال النصاب

04 مايو 2021 | | قال عضو لجنة الشؤون الداخلية والدفاع النائب مرزوق الخليفة إن اللجنة لم تعقد اجتماعها اليوم الذي كان مقررا لمناقشة عدد من الاقتراحات بقوانين في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعدم اكتمال النصاب.

وأوضح الخليفة في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن الاجتماع كان مخصصا للوقوف على الرأي والثوابت الشرعية ومدى توافق القانون الحالي مع الشريعة الإسلامية، فيما يخص التعرض للذات الإلهية والأنبياء والرسل، والذات الأميرية وحرمانهم الأبدي من الترشح.

وبين أن “دعوة الاجتماع وقعت من رئيس اللجنة ووجهت إلى وكيل وزارة الاوقاف ووكيل قطاع الإفتاء ومراقب مكتب وزير الأوقاف وحضروا جميعاً، الا انه وللأسف الشديد لم يحضر رئيس اللجنة الذي وقع على الدعوة ولا مقررها والذي وقع على طلب استعجال انعقاد اللجنة”.

وأضاف أن ” عضو اللجنة النائب سلمان الحليلة لم يحضر الاجتماع أيضاً، فيما حضر عضوا اللجنة النائبان بدر الحميدي ومرزوق الخليفة ولم تعقد لعدم اكتمال النصاب”.

وتساءل الخليفة “هل هذا الغياب متعمد لوأد قانون المسيء وحرمان أبناء الكويت للأبد من الانتخاب والترشح؟” معتبراً أن هذا يتنافى مع احكام والعدل والمساواة.

ورأى أن “التعرض للذات الإلهية هو كفر وخروج عن الملة وحكمه عند الله سبحانه، وأن الذات الأميرية كفلها والقانون، ولكن حرمان المواطن حرماناً أبدياً هذا لا يمت للشريعة او القانون بشيء.”

وقال الخليفة “سنحاول مرة أخرى مع اعضاء اللجنة من أجل عقد الاجتماع وليتحمل الجميع مسؤوليته”، مضيفا أن “الرقيب على أعمال اللجنة ونوابها هو الرأي العام”.

واعتبر الخليفة أن “هناك توجيهات بتعطيل هذا القانون، وأن الأقنعة سوف تنكشف لاحقاً”. (ع.إ)(أ.غ)