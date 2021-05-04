مصر.. شاب يدفع حياته ثمنا للدفاع عن فتاة تعرضت للتحرش

أمرت السلطات المصرية بحبس ثلاثة متهمين، أسبوعين على ذمة التحقيق، لتورطهم في طعن شاب بسلاح أبيض، بعد دفاعه عن فتاة كانوا يتحرشون بها.

وحسبما ذكرت صحيفة “الوطن” المصرية، فقد مثّل ثلاثة متهمين جريمتهم بطعن شاب بالصدر بسلاح أبيض “مطواة”، لدفاعه عن فتاة كانوا يتحرشون بها في منطقة دار السلام بالقاهرة.

وأمرت أجهزة الأمن بالتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة، وإصدار تقرير الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

واعترف المتهمون بجريمتهم، وأقروا أنهم لم يقصدوا قتل المجني عليه، وإنما كان هدفهم تخويفه للابتعاد عن طريقهم بعد تدخله للدفاع عن فتاة كانوا يتحرشون بها.

جريمة بشعة

وتلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بوصول شاب يبلغ من العمر حوالي 16 عاما، مصابا بطعنة نافذة في الصدر، وذلك على خلفية مشاجرة مع 3 متهمين كانوا يتحرشون بفتاة في منطقة دار السلام، قاموا على إثرها بطعنه بسلاح أبيض، وفروا هاربين.

واستجابة للبلاغ، تم تشكيل فريق بحث وتحر لكشف ملابسات الواقعة، وتمكنت الشرطة من خلال التحريات والتحقيقات وفحص الكاميرات الموجودة بالمنطقة ومناقشة الشهود، من تحديد هوية الشبان الثلاثة الذين قاموا بطعن المجني عليه، وتبين أن أحدهم “مسجل خطر”.

وللإيقاع بهم، أعدت كمائن ثابتة ومتحركة، وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمين عن طريق تتبع خط سيرهم، وتم القبض عليهم، وجار استجوابهم للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وحسبما ذكرت صحيفة “الوطن” المصرية، فقد مثّل ثلاثة متهمين جريمتهم بطعن شاب بالصدر بسلاح أبيض “مطواة”، لدفاعه عن فتاة كانوا يتحرشون بها في منطقة دار السلام بالقاهرة.

وأمرت أجهزة الأمن بالتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة، وإصدار تقرير الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

واعترف المتهمون بجريمتهم، وأقروا أنهم لم يقصدوا قتل المجني عليه، وإنما كان هدفهم تخويفه للابتعاد عن طريقهم بعد تدخله للدفاع عن فتاة كانوا يتحرشون بها.

جريمة بشعة

وتلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بوصول شاب يبلغ من العمر حوالي 16 عاما، مصابا بطعنة نافذة في الصدر، وذلك على خلفية مشاجرة مع 3 متهمين كانوا يتحرشون بفتاة في منطقة دار السلام، قاموا على إثرها بطعنه بسلاح أبيض، وفروا هاربين.

واستجابة للبلاغ، تم تشكيل فريق بحث وتحر لكشف ملابسات الواقعة، وتمكنت الشرطة من خلال التحريات والتحقيقات وفحص الكاميرات الموجودة بالمنطقة ومناقشة الشهود، من تحديد هوية الشبان الثلاثة الذين قاموا بطعن المجني عليه، وتبين أن أحدهم “مسجل خطر”.

وللإيقاع بهم، أعدت كمائن ثابتة ومتحركة، وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمين عن طريق تتبع خط سيرهم، وتم القبض عليهم، وجار استجوابهم للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.