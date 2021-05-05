رياضة

تشلسي يسقط ريال مدريد ويواجه مان سيتي في نهائي إسطنبول

منذ 41 دقيقة
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ضرب تشلسي موعدا مع مواطنه مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ضيفه ريال مدريد 2-صفر، في إياب نصف نهائي الأبطال.

ثنائية أصحاب الأرض حملت توقيع كل من تيمو فيرنر(28) و  ماسون مونت (85)

وكان ريال مدريد، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب في دوري أبطال أوروبا (13)، قد اكتفى بالتعادل 1-1 ذهابا على أرضه.

وبعد هذا الفوز، سيلتقي تشلسي في النهائي المقرر في 29 مايو في إسطنبول، مع مانشستر سيتي، الذي فاز الثلاثاء على باريس سان جرمان بهدفين نظيفين. 

ثنائية أصحاب الأرض حملت توقيع كل من تيمو فيرنر(28) و  ماسون مونت (85)

وكان ريال مدريد، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب في دوري أبطال أوروبا (13)، قد اكتفى بالتعادل 1-1 ذهابا على أرضه.

وبعد هذا الفوز، سيلتقي تشلسي في النهائي المقرر في 29 مايو في إسطنبول، مع مانشستر سيتي، الذي فاز الثلاثاء على باريس سان جرمان بهدفين نظيفين. 

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