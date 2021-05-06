كيف فعل ذلك؟.. تصرف هازارد “المستفز” بعد سقوط ريال مدريد؟

بدا البلجيكي إيدن هازارد، في حالة من السعادة الغامرة، وظهر في لقطات مثيرة للجدل يشارك زملاءه السابقين في تشلسي الضحك والمزاح، وذلك فور نهاية مباراة العودة للدور نصف النهائي بهزيمة فريقه ريال مدريد، وتوديعه بطولة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

هازارد الذي شارك في اللقاء على ملعب “ستامفورد بريدج” منذ بدايته، واستبدل قبل دقيقة فقط من النهاية، شوهد وهو يخرج من الملعب رفقة لاعبي تشلسي كورت زوما وإدوارد ميندي، وعلى وجهة ابتسامة عريضة أثارت عاصفة من التعليقات، إذ حدث ذلك بعد دقيقتين من هزيمة ريال مدريد المريرة صفر-2.

وقضى النجم البلجيكي 7 سنوات في تشلسي قبل انتقاله إلى ريال مدريد عام 2019، لكن هذا لم يمنع من تلقيه انتقادات عدة كان أبرزها ما قاله المعلق الرياضي الشهير دون هوتشيسون على “RADIO5LIVE”: “رأيت للتو بعض المشاهد الغريبة. إيدن هازارد يضحك مع كورت زوما وإدوارد ميندي”.

وتابع وفق ما نقل موقع “ديلي ستار”: “إنها (مباراة) نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. أعرف أنهم أصدقاء لكن لا يمكنني أن أتخيل كريستيانو رونالدو يخرج من الملعب ليضحك (بهذا الشكل) بعد خسارة ريال مدريد”.

واعتبر المعلق الشهير أن هذه اللقطة تكشف “مدى استرخاء هازارد”، مضيفا “أنا لا أنتقده.. لكنني أجدها لقطة غريبة بعض الشيء”.

اللقطة المثيرة للجدل نشرها أيضا حساب موقع “توك سبورت” على تويتر، وحظيت بتعليقات غاضبة كان من بينها ما قاله داني بوسيشيليو:”على الأرجح هو يشجع تشلسي.. ماذا نتوقع منه غير ذلك”؟

بينما قال حاسين أشرف: “ليس بين الأفضل.. بل بعيدا جدا عن ذلك.. يجب بيعه”.

ولكن آخرين اعتبروا أن الأمر “عاديا” حين يلاقي لاعب رفاقه القدامى، وقال أحدهم “إنه إنسان.. ماذا فعل”؟

وكان هازارد نجما متوجا في تشلسي خلال فترته الذهبية خلال العقد الأخير، حيث شارك في 352 مباراة وسجل 110 أهداف للبلوز، وتوج وقتها ببطولات الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، والدوري الأوروبي.

ومع ذلك، وفي عام 2019، اختار الانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، لكن الأمر لم يكن سهلاً بالنسبة له داخل أسوار “سانتياغو برنابيو”، إذ عانى من الإصابات التي حدت بشدة من وقت لعبه، وبالتالي تراجع مستواه.

وفي مباراة الأربعاء، شارك هازارد منذ بداية المباراة للمرة الثانية فقط في آخر ثلاثة أشهر.

وعقب الهزيمة اعترف مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، أن هازارد، صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ ريال مدريد، كان بعيدا عن مستواه لكن الوسيلة الوحيدة لعودة اللاعب البلجيكي بعد موسمين مع ريال مدريد ابتلي فيهما بالإصابات هي “مشاركته في المباريات،” وهو تصريح بدا لافتا بالنظر إلى أهمية مباراة الأمس التي كان يمكن أن تؤهل “الملكي” إلى نهائي بطولة الأندية الأغلى في العالم.

وتابع زيدان: “يجب أن يستعيد إيدن الثقة وهو بحاجة لمواصلة اللعب. خطوة بخطوة سنتأكد من تعافيه”.

هازارد الذي شارك في اللقاء على ملعب “ستامفورد بريدج” منذ بدايته، واستبدل قبل دقيقة فقط من النهاية، شوهد وهو يخرج من الملعب رفقة لاعبي تشلسي كورت زوما وإدوارد ميندي، وعلى وجهة ابتسامة عريضة أثارت عاصفة من التعليقات، إذ حدث ذلك بعد دقيقتين من هزيمة ريال مدريد المريرة صفر-2.

وقضى النجم البلجيكي 7 سنوات في تشلسي قبل انتقاله إلى ريال مدريد عام 2019، لكن هذا لم يمنع من تلقيه انتقادات عدة كان أبرزها ما قاله المعلق الرياضي الشهير دون هوتشيسون على “RADIO5LIVE”: “رأيت للتو بعض المشاهد الغريبة. إيدن هازارد يضحك مع كورت زوما وإدوارد ميندي”.

وتابع وفق ما نقل موقع “ديلي ستار”: “إنها (مباراة) نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. أعرف أنهم أصدقاء لكن لا يمكنني أن أتخيل كريستيانو رونالدو يخرج من الملعب ليضحك (بهذا الشكل) بعد خسارة ريال مدريد”.

واعتبر المعلق الشهير أن هذه اللقطة تكشف “مدى استرخاء هازارد”، مضيفا “أنا لا أنتقده.. لكنني أجدها لقطة غريبة بعض الشيء”.

اللقطة المثيرة للجدل نشرها أيضا حساب موقع “توك سبورت” على تويتر، وحظيت بتعليقات غاضبة كان من بينها ما قاله داني بوسيشيليو:”على الأرجح هو يشجع تشلسي.. ماذا نتوقع منه غير ذلك”؟

بينما قال حاسين أشرف: “ليس بين الأفضل.. بل بعيدا جدا عن ذلك.. يجب بيعه”.

ولكن آخرين اعتبروا أن الأمر “عاديا” حين يلاقي لاعب رفاقه القدامى، وقال أحدهم “إنه إنسان.. ماذا فعل”؟

وكان هازارد نجما متوجا في تشلسي خلال فترته الذهبية خلال العقد الأخير، حيث شارك في 352 مباراة وسجل 110 أهداف للبلوز، وتوج وقتها ببطولات الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، والدوري الأوروبي.

ومع ذلك، وفي عام 2019، اختار الانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، لكن الأمر لم يكن سهلاً بالنسبة له داخل أسوار “سانتياغو برنابيو”، إذ عانى من الإصابات التي حدت بشدة من وقت لعبه، وبالتالي تراجع مستواه.

وفي مباراة الأربعاء، شارك هازارد منذ بداية المباراة للمرة الثانية فقط في آخر ثلاثة أشهر.

وعقب الهزيمة اعترف مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، أن هازارد، صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ ريال مدريد، كان بعيدا عن مستواه لكن الوسيلة الوحيدة لعودة اللاعب البلجيكي بعد موسمين مع ريال مدريد ابتلي فيهما بالإصابات هي “مشاركته في المباريات،” وهو تصريح بدا لافتا بالنظر إلى أهمية مباراة الأمس التي كان يمكن أن تؤهل “الملكي” إلى نهائي بطولة الأندية الأغلى في العالم.

وتابع زيدان: “يجب أن يستعيد إيدن الثقة وهو بحاجة لمواصلة اللعب. خطوة بخطوة سنتأكد من تعافيه”.