الزمالك يحتفظ بقمة الدوري.. والأهلي يستعيد نغمة الانتصارات

احتفظ الزمالك بصدارة الدوري المصري، مساء الخميس، بعد الفوز على سموحة بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري، فيما استعاد الأهلي انتصاراته بعدما غاب عنها في المباراتين الأخيرتين وفاز على الاتحاد السكندري بنفس النتيجة.

سجل أشرف بنشرقي، وطارق حامد هدفا الزمالك، فيما سجل مصطفى فتحي هدف سموحة الوحيد.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ44 في صدارة ترتيب الدوري من 20 مباراة، فيما تجمد رصيد سموحة عند 28 نقطة في المركز السابع.

وتعد الهزيمة هي الثانية فقط لـ سموحة هذا الموسم، والهزيمتان من الزمالك ذهابا وإيابا.

وفي المباراة الأخرى، حل الأهلي ضيفا على الاتحاد في استاد الإسكندرية في الجولة 20 من الدوري المصري.

افتتح بدر بانون أهداف الأهلي في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، وأضاف محمد مجدي “أفشة” الهدف الثاني للأهلي برأسية في الدقيقة 55.

وسجل هدف الاتحاد الوحيد محمد الصباحي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وبتلك النتيجة وصل رصيد الأهلي إلى 40 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن الزمالك متصدر الترتيب، لكن الأهلي خاض 18 مباراة مقابل 20 مباراة للزمالك.

وتجمد رصيد الاتحاد عند 29 نقطة يحتل بهم المركز السادس في جدول الترتيب بعدما خاض مبارياته الـ20.

وتعد المباراة هي الأخيرة للأهلي قبل ملاقاة غريمه التقليدي الزمالك في قمة الكرة المصرية الاثنين القادم ضمن الجولة 21 من المسابقة.

سجل أشرف بنشرقي، وطارق حامد هدفا الزمالك، فيما سجل مصطفى فتحي هدف سموحة الوحيد.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ44 في صدارة ترتيب الدوري من 20 مباراة، فيما تجمد رصيد سموحة عند 28 نقطة في المركز السابع.

وتعد الهزيمة هي الثانية فقط لـ سموحة هذا الموسم، والهزيمتان من الزمالك ذهابا وإيابا.

وفي المباراة الأخرى، حل الأهلي ضيفا على الاتحاد في استاد الإسكندرية في الجولة 20 من الدوري المصري.

افتتح بدر بانون أهداف الأهلي في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، وأضاف محمد مجدي “أفشة” الهدف الثاني للأهلي برأسية في الدقيقة 55.

وسجل هدف الاتحاد الوحيد محمد الصباحي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وبتلك النتيجة وصل رصيد الأهلي إلى 40 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن الزمالك متصدر الترتيب، لكن الأهلي خاض 18 مباراة مقابل 20 مباراة للزمالك.

وتجمد رصيد الاتحاد عند 29 نقطة يحتل بهم المركز السادس في جدول الترتيب بعدما خاض مبارياته الـ20.

وتعد المباراة هي الأخيرة للأهلي قبل ملاقاة غريمه التقليدي الزمالك في قمة الكرة المصرية الاثنين القادم ضمن الجولة 21 من المسابقة.