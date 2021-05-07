مانشستر سيتي يتسلح بأرقام فريدة وتشلسي يحلم بالمفاجأة

ينتظر عشاق كرة القدم في كافة أنحاء العالم نهائي دوري أبطال أوروبا الإنجليزي الخالص، بعد أن استطاع فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي الوصول للنهائي الذي سيقام في التاسع والعشرين من شهر مايو الجاري في مدينة إسطنبول التركية.

وحقق تشيلسي الفوز على ضيفه ريال مدريد الإسباني بهدفين دون رد ليتأهل بمجموع المبارتين بنتيجة 3-1، بينما حقق المان سيتي فوزا ذهابا وعودة على باريس سان جيرمان الفرنسي بمجموع 4-1.

وعلى ملعب أتاتورك الأولمبي، سيقام النهائي بين فريقين يحلمان باقتناص اللقب الغالي، وبأقدام اللاعبين سيكتب كل منهم التاريخ والتميز لفريقه. فماذا عن أهم وأغلى اللاعبين المتواجدين في صفوف كل فريق الذين يستطيعون تحقيق الفارق بما يمتلكوه من إمكانيات مميزة.

بحسب موقع “ترانسفير ماركت” العالمي، المختص بالإحصائيات الكروية والذي يعتبر مصدرا موثوقا لكل ما يخص عقود اللاعبين وقيمتهم التسويقية، فإن كيفين دي بروين ورحيم سترلينغ يتربعان على قمة أكثر لاعبي مانشستر سيتي قيمة تسويقية بـ100 مليون يورو.

وبقيمة تسويقية 70 مليون يورو تواجد في قائمة أبرز اللاعبين في مانشستر سيتي الإنجليزي 4 لاعبين وهم برناردوا سيلفا وروبين دياز ورودريجو هيرنانديز الشهير بـ”رودري” وفيليب فودين.

أرقام قياسية للسيتي

وصول مانشستر سيتي للنهائي يعتبر الأول في تاريخه، بخلاف أنه حقق رقما قياسيا من حيث الفوز في 11 مباراة في البطولة، وتحقيقه الفوز في 7 مباريات متتالية قبل الوصول للنهائي، ليحقق الفريق أطول سلسلة انتصارات لنادي إنجليزي في تاريخ البطولة.

وينتظر بيب غوارديولا “نهائي الحلم” ليكسر عقدة الفوز عدم تحقيق البطولة مع أي فريق آخر بخلاف برشلونة الإسباني، حيث وصل لنهائي البطولة في مناسبتين فاز بهم مع البلوغرانا 2009 و2011.

ويعتبر نهائي دوري أبطال أوروبا المقبل هو أول نهائي أوروبي للمان سيتي منذ 51 عام، بعد تتويجه بكأس الكؤوس الأوروبية عام 1970.

نهائي الحلم للفريقين سيكون هو الثالث في دوري الأبطال بين فريقين إنجليزيين، بعد نهائي 2008 الذي جمع مانشستر سيتي وتشيلسي ورجّحت ضربات الجزاء كفّة الشياطين الحمر، ونهائي 2019 بين ليفربول وتوتنهام والذي فاز فيه الريدز بهدفين نظيفين.

أغلى الألمان في تاريخ تشيلسي

وتصدر اللاعب الألماني كاي هافيرتس قائمة أبرز اللاعبين وأعلاهم قيمة تسويقية في تشيلسي بقيمة 70 مليون يورو والذي يعتبر اللاعب الألماني الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي.

وفي المركز الثاني جاء مواطنه الألماني أيضا تيمو فيرنر صاحب الهدف الأول في عودة نصف النهائي أمام الريال بقيمة تسويقية قدرت بـ65 مليون يورو.

من بين اللاعبين الذين يعقد عليه فريق تشيلسي آمالا واسعة ماسون مونت، الذي يأتي في قائمة ثالث أعلى اللاعبين قيمة تسويقية بـ60 مليون يورو، وصاحب الهدف الثاني في مباراة العودة في نصف النهائي أمام ريال مدريد.

وبقيمة تسويقية قدرت بـ٥٥ مليون يورو يأتي اللاعب نغولو كانتي، الفائز بجائزة الأفضل في مباراة تشيلسي وريال مدريد في نصف النهائي، والذي يعتمد عليه المدير الفني توخيل في صنع الفارق في المباراة النهائية.

حدث فريد

بقيادة توخيل للتشيلسي والوصول للنهائي، بات المدير الفني الأول في التاريخ الذي يصل لنهائيين متتاليين مع فريقين مختلفين بعد أن قاد باريس سان جيرمان لنهائي النسخة السابقة الذي خسرها أمام بايرن ميونخ بهدف نظيف.

ويشهد نهائي دوري أبطال أوروبا حدثا فريدا لفريق تشيلسي الإنجليزي الذي استطاع الوصول للنهائي بفريقيه النسائي والرجالي، حيث يقام نهائي السيدات بين تشيلسي وبرشلونة في 16 مايو الجاري في مدينة غوتينبرج السويدية.

وحقق تشيلسي الفوز على ضيفه ريال مدريد الإسباني بهدفين دون رد ليتأهل بمجموع المبارتين بنتيجة 3-1، بينما حقق المان سيتي فوزا ذهابا وعودة على باريس سان جيرمان الفرنسي بمجموع 4-1.

وعلى ملعب أتاتورك الأولمبي، سيقام النهائي بين فريقين يحلمان باقتناص اللقب الغالي، وبأقدام اللاعبين سيكتب كل منهم التاريخ والتميز لفريقه. فماذا عن أهم وأغلى اللاعبين المتواجدين في صفوف كل فريق الذين يستطيعون تحقيق الفارق بما يمتلكوه من إمكانيات مميزة.

بحسب موقع “ترانسفير ماركت” العالمي، المختص بالإحصائيات الكروية والذي يعتبر مصدرا موثوقا لكل ما يخص عقود اللاعبين وقيمتهم التسويقية، فإن كيفين دي بروين ورحيم سترلينغ يتربعان على قمة أكثر لاعبي مانشستر سيتي قيمة تسويقية بـ100 مليون يورو.

وبقيمة تسويقية 70 مليون يورو تواجد في قائمة أبرز اللاعبين في مانشستر سيتي الإنجليزي 4 لاعبين وهم برناردوا سيلفا وروبين دياز ورودريجو هيرنانديز الشهير بـ”رودري” وفيليب فودين.

أرقام قياسية للسيتي

وصول مانشستر سيتي للنهائي يعتبر الأول في تاريخه، بخلاف أنه حقق رقما قياسيا من حيث الفوز في 11 مباراة في البطولة، وتحقيقه الفوز في 7 مباريات متتالية قبل الوصول للنهائي، ليحقق الفريق أطول سلسلة انتصارات لنادي إنجليزي في تاريخ البطولة.

وينتظر بيب غوارديولا “نهائي الحلم” ليكسر عقدة الفوز عدم تحقيق البطولة مع أي فريق آخر بخلاف برشلونة الإسباني، حيث وصل لنهائي البطولة في مناسبتين فاز بهم مع البلوغرانا 2009 و2011.

ويعتبر نهائي دوري أبطال أوروبا المقبل هو أول نهائي أوروبي للمان سيتي منذ 51 عام، بعد تتويجه بكأس الكؤوس الأوروبية عام 1970.

نهائي الحلم للفريقين سيكون هو الثالث في دوري الأبطال بين فريقين إنجليزيين، بعد نهائي 2008 الذي جمع مانشستر سيتي وتشيلسي ورجّحت ضربات الجزاء كفّة الشياطين الحمر، ونهائي 2019 بين ليفربول وتوتنهام والذي فاز فيه الريدز بهدفين نظيفين.

أغلى الألمان في تاريخ تشيلسي

وتصدر اللاعب الألماني كاي هافيرتس قائمة أبرز اللاعبين وأعلاهم قيمة تسويقية في تشيلسي بقيمة 70 مليون يورو والذي يعتبر اللاعب الألماني الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي.

وفي المركز الثاني جاء مواطنه الألماني أيضا تيمو فيرنر صاحب الهدف الأول في عودة نصف النهائي أمام الريال بقيمة تسويقية قدرت بـ65 مليون يورو.

من بين اللاعبين الذين يعقد عليه فريق تشيلسي آمالا واسعة ماسون مونت، الذي يأتي في قائمة ثالث أعلى اللاعبين قيمة تسويقية بـ60 مليون يورو، وصاحب الهدف الثاني في مباراة العودة في نصف النهائي أمام ريال مدريد.

وبقيمة تسويقية قدرت بـ٥٥ مليون يورو يأتي اللاعب نغولو كانتي، الفائز بجائزة الأفضل في مباراة تشيلسي وريال مدريد في نصف النهائي، والذي يعتمد عليه المدير الفني توخيل في صنع الفارق في المباراة النهائية.

حدث فريد

بقيادة توخيل للتشيلسي والوصول للنهائي، بات المدير الفني الأول في التاريخ الذي يصل لنهائيين متتاليين مع فريقين مختلفين بعد أن قاد باريس سان جيرمان لنهائي النسخة السابقة الذي خسرها أمام بايرن ميونخ بهدف نظيف.

ويشهد نهائي دوري أبطال أوروبا حدثا فريدا لفريق تشيلسي الإنجليزي الذي استطاع الوصول للنهائي بفريقيه النسائي والرجالي، حيث يقام نهائي السيدات بين تشيلسي وبرشلونة في 16 مايو الجاري في مدينة غوتينبرج السويدية.