اليويفا يتوعد ريال وبرشلونة ويوفنتوس.. والعقوبة “في الطريق”

يبدو أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يتوعد عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي، بعد مساعي تنظيم بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وأشارت محطة “كوب” الإذاعية الإسبانية إلى أن عواقب “قاسية” تنتظر الأندية الثلاثة من قبل اليويفا، حيث نقلت عن مصادر موثوقة عزم الاتحاد على حظر مشاركة ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس في المسابقات الأوروبية لمدة عامين.

ووفقا للإذاعة، قد يصدر القرار بعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشلسي الإنجليزيين، المقرر يوم 29 مايو المقبل.

وقالت “كوب” إن قرار الويفا يأتي بسبب “تمسك الأندية الثلاث بالبقاء في دوري السوبر الأوروبي”، رغم انهيار المشروع وانسحاب أغلب المشاركين فيه.

وكان 12 نادية من كبار أوروبا بقيادة ريال مدريد، أعلنوا انفصالهم عن المسابقات الأوروبية وتأسيس دوري سوبر أوروبي.

لكن الخطة سرعان ما فشلت بعد سخط جماهيري كبير ونفور من اليويفا، حيث انسحبت الأندية الإنجليزية الستة من البطولة، ثم أتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر ميلانو الإيطالي.

وقد يسبب قرار الويفا ضربة قوية لبرشلونة وريال مدريد، اللذين يواجهان تحديات مالية كبيرة ستتفاقم بالحرمان من اللعب بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت محطة “كوب” الإذاعية الإسبانية إلى أن عواقب “قاسية” تنتظر الأندية الثلاثة من قبل اليويفا، حيث نقلت عن مصادر موثوقة عزم الاتحاد على حظر مشاركة ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس في المسابقات الأوروبية لمدة عامين.

ووفقا للإذاعة، قد يصدر القرار بعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشلسي الإنجليزيين، المقرر يوم 29 مايو المقبل.

وقالت “كوب” إن قرار الويفا يأتي بسبب “تمسك الأندية الثلاث بالبقاء في دوري السوبر الأوروبي”، رغم انهيار المشروع وانسحاب أغلب المشاركين فيه.

وكان 12 نادية من كبار أوروبا بقيادة ريال مدريد، أعلنوا انفصالهم عن المسابقات الأوروبية وتأسيس دوري سوبر أوروبي.

لكن الخطة سرعان ما فشلت بعد سخط جماهيري كبير ونفور من اليويفا، حيث انسحبت الأندية الإنجليزية الستة من البطولة، ثم أتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر ميلانو الإيطالي.

وقد يسبب قرار الويفا ضربة قوية لبرشلونة وريال مدريد، اللذين يواجهان تحديات مالية كبيرة ستتفاقم بالحرمان من اللعب بدوري أبطال أوروبا.