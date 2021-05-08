رياضة

بدون مباراة.. بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني رسميا

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اقتنص بايرن ميونيخ لقبه التاسع على التوالي في الدوري الألماني (بوندسليغا)، محققا رقما قياسيا، دون أن يركل كرة اليوم السبت بفضل خسارة لايبتسيغ صاحب المركز الثاني 2-3 أمام بوروسيا دورتموند.

تعني هزيمة لايبزغ أنه لم يعد بإمكانه تجاوز بايرن الذي يتقدم بفارق سبع نقاط قبل أن يستضيف الأخير بوروسيا مونشنغلادباخ ليصبح رسميا بطلا للدوري الألماني مع تبقي جولتين بعد مباريات نهاية هذا الأسبوع.

يعد هذا لقب بوندسليغا الثلاثين لبايرن ميونيخ، واللقب الحادي والثلاثين للبطولة الألمانية بشكل عام بما فيها لقب العام 1932.

تشكل بوندسليغا عام 1963، وجاءت بقية ألقاب بايرن بعد تعديل مسمى البطولة عام 1965.

تعني هزيمة لايبزغ أنه لم يعد بإمكانه تجاوز بايرن الذي يتقدم بفارق سبع نقاط قبل أن يستضيف الأخير بوروسيا مونشنغلادباخ ليصبح رسميا بطلا للدوري الألماني مع تبقي جولتين بعد مباريات نهاية هذا الأسبوع.

يعد هذا لقب بوندسليغا الثلاثين لبايرن ميونيخ، واللقب الحادي والثلاثين للبطولة الألمانية بشكل عام بما فيها لقب العام 1932.

تشكل بوندسليغا عام 1963، وجاءت بقية ألقاب بايرن بعد تعديل مسمى البطولة عام 1965.

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