رسميا.. نيمار مع سان جرمان حتى 2025

وقع نيمار عقدا مدته 3 سنوات مع باريس سان جرمان، ليبقى النجم البرازيلي في النادي الفرنسي حتى عام 2025، ويقطع الطريق على برشلونة الإسباني الساعي لاستعادته.

وأعلن باريس سان جرمان عن الصفقة، السبت، ونشر مقطعا مصورا لنيمار مرتديا قميصا كتب على ظهره 2025، وعبارة تعني “هذه باريس”، الأنشودة المفضلة لجماهير النادي.

كما تحدث نيمار إلى موقع النادي على الإنترنت، وقال: “أنا سعيد حقا بمواصلة مغامرتي في باريس سان جرمان. أنا سعيد جدا في باريس وفخور بأن أكون جزءا من هذا الفريق”.

وأضاف: “هذه أشياء تجعلني أؤمن أكثر بهذا المشروع الرائع. لقد نشأت كشخص هنا، كإنسان وكلاعب أيضا. لذلك أنا سعيد جدا بتمديد عقدي وآمل أن أفوز بالعديد من الألقاب هنا”.

وينتهي العقد الحالي لنيمار (29 عاما) في يونيو المقبل، وكذلك المهاجم كيليان مبابي الذي لم يجدد عقده بعد وتحدثت تقارير عن احتمال انتقاله إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.

وأحرز نيمار 85 هدفا في 112 مباراة منذ انضمامه إلى باريس سان جرمان قادما من برشلونة مقابل رقم قياسي عالمي بلغ 222 مليون يورو قبل 4 سنوات، إلى جانب مبابي الذي انضم مقابل 180 مليون يورو قادما من موناكو الفرنسي.

غير أن نيمار فشل في التسجيل في 7 مباريات متتالية بدوري أبطال أوروبا، الكأس التي يريد النادي الفوز بها.

وخسر باريس سان جرمان المباراة النهائية من البطولة العام الماضي أمام بايرن ميونيخ الألماني، وخسر في ذهاب الدور نصف النهائي هذا الموسم أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأعلن باريس سان جرمان عن الصفقة، السبت، ونشر مقطعا مصورا لنيمار مرتديا قميصا كتب على ظهره 2025، وعبارة تعني “هذه باريس”، الأنشودة المفضلة لجماهير النادي.

كما تحدث نيمار إلى موقع النادي على الإنترنت، وقال: “أنا سعيد حقا بمواصلة مغامرتي في باريس سان جرمان. أنا سعيد جدا في باريس وفخور بأن أكون جزءا من هذا الفريق”.

وأضاف: “هذه أشياء تجعلني أؤمن أكثر بهذا المشروع الرائع. لقد نشأت كشخص هنا، كإنسان وكلاعب أيضا. لذلك أنا سعيد جدا بتمديد عقدي وآمل أن أفوز بالعديد من الألقاب هنا”.

وينتهي العقد الحالي لنيمار (29 عاما) في يونيو المقبل، وكذلك المهاجم كيليان مبابي الذي لم يجدد عقده بعد وتحدثت تقارير عن احتمال انتقاله إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.

وأحرز نيمار 85 هدفا في 112 مباراة منذ انضمامه إلى باريس سان جرمان قادما من برشلونة مقابل رقم قياسي عالمي بلغ 222 مليون يورو قبل 4 سنوات، إلى جانب مبابي الذي انضم مقابل 180 مليون يورو قادما من موناكو الفرنسي.

غير أن نيمار فشل في التسجيل في 7 مباريات متتالية بدوري أبطال أوروبا، الكأس التي يريد النادي الفوز بها.

وخسر باريس سان جرمان المباراة النهائية من البطولة العام الماضي أمام بايرن ميونيخ الألماني، وخسر في ذهاب الدور نصف النهائي هذا الموسم أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.