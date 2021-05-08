سيتي يضطر للانتظار من أجل حسم اللقب بعد خسارته أمام تشيلسي

يتعين على مانشستر سيتي الانتظار فترة أطول للتتويج بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد هزيمته 2-1 بملعبه أمام تشيلسي.

وما زال بوسع سيتي، الذي أجرى تسعة تغييرات على تشكيلته في المباراة، حسم اللقب في هذه الجولة إذا خسر مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني خارج ملعبه أمام أستون فيلا الأحد.

ومع تبقي ثلاث مباريات على النهاية، يتقدم فريق المدرب بيب غوارديولا بفارق 13 نقطة على يونايتد الذي يتبقى له خمس مباريات.

ويخوض يونايتد ثلاث مباريات في خمسة أيام، وحتى إذا فاز بها جميعا فإن سيتي سيحسم اللقب بالفوز على نيوكاسل يونايتد يوم الجمعة.

وقال غوارديولا “لدينا ثلاث فرص أخرى لنصبح أبطالا، وعلينا التعلم من هذه الهزيمة والمضي قدما”.

وأضاف “سنواجه تشيلسي مجددا بعد 21 يوما وهذه المباراة لن يتذكرها أحد”.

كما وفرت مباراة السبت عرضا لنهائي دوري أبطال أوروبا بين الفريقين، رغم أن غوارديولا وتوماس توخيل مدرب تشيلسي أراحا العديد من اللاعبين الأساسيين.

وسيبدأ لاعبون آخرون نهائي 29 مايو أيار لكن تشيلسي سيستمد الثقة من انتصاره الثاني على سيتي عقب فوزه في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي وستعزز النقاط الثلاث آماله في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي.

ومنح رحيم سترلينغ التقدم لصالح سيتي في الدقيقة 44 بعد أن انزلق أمام سيرجيو أجويرو ليقابل كرة عرضية منخفضة من غابرييل جيسوس الذي نجح في تجاوز أندرياس كريستنسن.

وبعد دقيقتين أتيحت لسيتي فرصة مضاعفة النتيجة من ركلة جزاء، لكن تسديدة أغويرو الضعيفة بأسلوب “بانينكا” في منتصف المرمى تصدى لها بسهولة الحارس إدوار مندي.

وعادل تشيلسي النتيجة بتسديدة منخفضة من حكيم زياش في الدقيقة 63 ثم أُلغي له هدفان عبر تيمو فيرنر وكالوم هودسون-أودوي بداعي التسلل.

وشعر سيتي بأنه كان يجب أن يحصل على ركلة جزاء أخرى عندما سقط سترلينغ داخل منطقة الجزاء تحت ضغط من كيرت زوما.

لكن فريق توخيل مضى ليحرز هدف الفوز بعد أن قابل ماركوس ألونسو كرة فيرنر العرضية لتسقط الكرة من فوق الحارس إيدرسون.

وشعر غوارديولا بأن فريقه كان يجب أن يحصل على ركلة جزاء ثانية عندما سقط سترلينغ لكنه رفض انتقاد أغويرو على تنفيذه السيء للركلة الأولى.

وقال المدرب الإسباني “إنه قراره. من ينفذ ركلة الجزاء يتخذ القرار. قرر التسديد بهذه الطريقة، ولا يوجد شيء لأضيفه”.

كما عزز الانتصار من فرص تشيلسي في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بغض النظر عن نتيجة النهائي.

ويملك تشيلسي 64 نقطة متقدما بست نقاط على وست هام يونايتد صاحب المركز الخامس الذي يستضيف إيفرتون الأحد.

وقال توخيل “إذا أردت انتزاع النقاط الثلاث في استاد الاتحاد فأنت بحاجة إلى بعض الحظ وقرارات من الحكم. لكن أتيحت لنا العديد من أنصاف الفرص في الشوط الثاني ولذلك أهنئ الفريق على أدائه”.

وما زال بوسع سيتي، الذي أجرى تسعة تغييرات على تشكيلته في المباراة، حسم اللقب في هذه الجولة إذا خسر مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني خارج ملعبه أمام أستون فيلا الأحد.

ومع تبقي ثلاث مباريات على النهاية، يتقدم فريق المدرب بيب غوارديولا بفارق 13 نقطة على يونايتد الذي يتبقى له خمس مباريات.

ويخوض يونايتد ثلاث مباريات في خمسة أيام، وحتى إذا فاز بها جميعا فإن سيتي سيحسم اللقب بالفوز على نيوكاسل يونايتد يوم الجمعة.

وقال غوارديولا “لدينا ثلاث فرص أخرى لنصبح أبطالا، وعلينا التعلم من هذه الهزيمة والمضي قدما”.

وأضاف “سنواجه تشيلسي مجددا بعد 21 يوما وهذه المباراة لن يتذكرها أحد”.

كما وفرت مباراة السبت عرضا لنهائي دوري أبطال أوروبا بين الفريقين، رغم أن غوارديولا وتوماس توخيل مدرب تشيلسي أراحا العديد من اللاعبين الأساسيين.

وسيبدأ لاعبون آخرون نهائي 29 مايو أيار لكن تشيلسي سيستمد الثقة من انتصاره الثاني على سيتي عقب فوزه في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي وستعزز النقاط الثلاث آماله في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي.

ومنح رحيم سترلينغ التقدم لصالح سيتي في الدقيقة 44 بعد أن انزلق أمام سيرجيو أجويرو ليقابل كرة عرضية منخفضة من غابرييل جيسوس الذي نجح في تجاوز أندرياس كريستنسن.

وبعد دقيقتين أتيحت لسيتي فرصة مضاعفة النتيجة من ركلة جزاء، لكن تسديدة أغويرو الضعيفة بأسلوب “بانينكا” في منتصف المرمى تصدى لها بسهولة الحارس إدوار مندي.

وعادل تشيلسي النتيجة بتسديدة منخفضة من حكيم زياش في الدقيقة 63 ثم أُلغي له هدفان عبر تيمو فيرنر وكالوم هودسون-أودوي بداعي التسلل.

وشعر سيتي بأنه كان يجب أن يحصل على ركلة جزاء أخرى عندما سقط سترلينغ داخل منطقة الجزاء تحت ضغط من كيرت زوما.

لكن فريق توخيل مضى ليحرز هدف الفوز بعد أن قابل ماركوس ألونسو كرة فيرنر العرضية لتسقط الكرة من فوق الحارس إيدرسون.

وشعر غوارديولا بأن فريقه كان يجب أن يحصل على ركلة جزاء ثانية عندما سقط سترلينغ لكنه رفض انتقاد أغويرو على تنفيذه السيء للركلة الأولى.

وقال المدرب الإسباني “إنه قراره. من ينفذ ركلة الجزاء يتخذ القرار. قرر التسديد بهذه الطريقة، ولا يوجد شيء لأضيفه”.

كما عزز الانتصار من فرص تشيلسي في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بغض النظر عن نتيجة النهائي.

ويملك تشيلسي 64 نقطة متقدما بست نقاط على وست هام يونايتد صاحب المركز الخامس الذي يستضيف إيفرتون الأحد.

وقال توخيل “إذا أردت انتزاع النقاط الثلاث في استاد الاتحاد فأنت بحاجة إلى بعض الحظ وقرارات من الحكم. لكن أتيحت لنا العديد من أنصاف الفرص في الشوط الثاني ولذلك أهنئ الفريق على أدائه”.