“غرفة الموت” تبتلع مصريين.. قتلى ومصابون في المنيا

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرين إثر سقوط عدد من المواطنين في غرفة للصرف الصحي بقرية صفانيه التابعة لمدينة العدوة بمحافظة المنيا شمال صعيد مصر.

وكان مدير أمن المنيا اللواء محمود خليل قد تلقى إخطارا من أهالي القرية بتعرض مواطنين للاختناق داخل غرفة طرد بمشروع الصرف الصحي بالقرية .

وتحركت قوة تضم فرقا من الحماية المدنية، والإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين سقوط عدد من شباب القرية بغرفة طرد للصرف الصحي.

وانتقل محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي ونائبه محمد أبو زيد إلى موقع الحادث بقرية صفانية وتبين إنه أثناء عمل الشركة المنفذة للأعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية تم فتح الغرفة الرئيسة للمحطة ضمن أعمال التطهير والتسليك من قبل أحد عمال الشركة ما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي، وعلى إٓثر ذلك تجمع عدد كبير من أهالي القرية ونزلوا إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة إنقاذه، وأسفر الحادث عن وفاة 6 من أهالي القرية وإصابة 13 آخرين.

كما انتقل المحافظ اللواء أسامة القاضي، يرافقه اللواء محمد محمود ابو زيد، نائب المحافظ إلى المستشفي للاطمئنان على حالة المصابين، وإنهاء إجراءات دفن الضحايا، وكلف لجنة للتحقيق في الواقعة .

هذا وتم استخراج الجثامين ونقلهم لمشرحة مستشفي مغاغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين للعلاج.

وقد ضمت قائمة الضحايا، حامد محمد عبدالله (22 عاما) ومحمد شعبان محمد (22 عاما) وطه عصام أحمد عبدالنبي (23 عاما)، وعبدالله عاشور (16 عاما) وعمر عصام أحمد عبدالنبي (38 عاما) وعرفة عبد الله عبدالرسول (25 عاما).

بينما ضمت قائمة المصابين أحمد رفاعي أحمد عزام (21 عاما)، وحمادة أحمد عبدالنبي (41 عاما) وأحمد محمود زكي (23 عاما) وأحمد رفاعي حسن (23 عاما) ومحمد محمود عبدالموجود (23 عاما) ومحمد رمضان على (17 عاما) ووحيد غالب أحمد عبدالنبي (19 عاما)، مقيمون جميعا بقرية صفانيه وصلاح محمد محمد (40 عاما)، مقاول العملية، مقيم بإهناسيا ببني سويف.

وكان مدير أمن المنيا اللواء محمود خليل قد تلقى إخطارا من أهالي القرية بتعرض مواطنين للاختناق داخل غرفة طرد بمشروع الصرف الصحي بالقرية .

وتحركت قوة تضم فرقا من الحماية المدنية، والإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين سقوط عدد من شباب القرية بغرفة طرد للصرف الصحي.

وانتقل محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي ونائبه محمد أبو زيد إلى موقع الحادث بقرية صفانية وتبين إنه أثناء عمل الشركة المنفذة للأعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية تم فتح الغرفة الرئيسة للمحطة ضمن أعمال التطهير والتسليك من قبل أحد عمال الشركة ما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي، وعلى إٓثر ذلك تجمع عدد كبير من أهالي القرية ونزلوا إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة إنقاذه، وأسفر الحادث عن وفاة 6 من أهالي القرية وإصابة 13 آخرين.

كما انتقل المحافظ اللواء أسامة القاضي، يرافقه اللواء محمد محمود ابو زيد، نائب المحافظ إلى المستشفي للاطمئنان على حالة المصابين، وإنهاء إجراءات دفن الضحايا، وكلف لجنة للتحقيق في الواقعة .

هذا وتم استخراج الجثامين ونقلهم لمشرحة مستشفي مغاغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين للعلاج.

وقد ضمت قائمة الضحايا، حامد محمد عبدالله (22 عاما) ومحمد شعبان محمد (22 عاما) وطه عصام أحمد عبدالنبي (23 عاما)، وعبدالله عاشور (16 عاما) وعمر عصام أحمد عبدالنبي (38 عاما) وعرفة عبد الله عبدالرسول (25 عاما).

بينما ضمت قائمة المصابين أحمد رفاعي أحمد عزام (21 عاما)، وحمادة أحمد عبدالنبي (41 عاما) وأحمد محمود زكي (23 عاما) وأحمد رفاعي حسن (23 عاما) ومحمد محمود عبدالموجود (23 عاما) ومحمد رمضان على (17 عاما) ووحيد غالب أحمد عبدالنبي (19 عاما)، مقيمون جميعا بقرية صفانيه وصلاح محمد محمد (40 عاما)، مقاول العملية، مقيم بإهناسيا ببني سويف.