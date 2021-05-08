يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة “متمسكون” بدوري السوبر

أعلنت أندية يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان، تمسكها بإقامة دوري السوبر الأوروبي، المشروع الكروي الذي يمثل انسلاخا عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

ودافعت الأندية عن مزايا دوري السوبر، مستنكرة تهديدات اليويفا بفرض عقوبات عليها.

وبعد انسحاب 9 أندية من أصل 12 أسست مشروع المسابقة، يعتزم يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة “المثابرة في السعي لإيجاد حلول مناسبة، رغم الضغوط والتهديدات غير المقبولة من قبل يويفا”، بحسب بيان نشره يوفنتوس على موقعه.

ودافعت الأندية عن مزايا دوري السوبر، مستنكرة تهديدات اليويفا بفرض عقوبات عليها.

وبعد انسحاب 9 أندية من أصل 12 أسست مشروع المسابقة، يعتزم يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة “المثابرة في السعي لإيجاد حلول مناسبة، رغم الضغوط والتهديدات غير المقبولة من قبل يويفا”، بحسب بيان نشره يوفنتوس على موقعه.