الشاهين يحذر من إقامة مصانع جديدة في الشعيبة والمنطقة الجنوبية قبل الانتهاء من دراسة المردود البيئي

10 مايو 2021 | | دعا النائب أسامة الشاهين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى وقفة جادة لإيقاف بناء مصانع جديدة في الشعيبة والمنطقة الجنوبية حتى الانتهاء من دراسات المردود البيئي.

وقال الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان أضرار بيئية وشبهة تنفيع تطال بنود اجتماع “هيئة الصناعة” المزمع عقده خفية يوم الثلاثاء في آخر يوم عمل في الشهر الفضيل وقبل العطلة الرسمية بساعات قليلة.

وأضاف “لذلك نحذر وننبه مجلس الوزراء والمجلس الأعلى لشؤون البيئة اللذين سبق لهما إصدار قرار بوقف بناء مصانع جديدة في الشعيبة والمنطقة الجنوبية إلا بعد انتهاء دراسات المردود البيئي والتي لم تنجز حتى اللحظة”.

ودعا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ورئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي إلى وقف بند توطين مصانع جديدة في الشعيبة المدرج على جدول أعمال “الصناعة” يوم الثلاثاء حيث أنها تخلو من دراسات بيئية وتخلو من دراسات جدوى اقتصادية وتخلو من معيار الأولوية أو الأفضلية.

ولفت إلى أن وزيرا التجارة والصناعة، والداخلية السابقين أوقفا مجمع للحديد والصلب بمنطقة النويصيب بعد إثارة هذا الموضوع في عام ٢٠١٨.

وحمل الشاهين وزير التجارة د. عبدالله السلمان المسؤولية الكاملة في إعادة إدراج هذا البند على جدول أعمال اجتماع هيئة الصناعة، داعيا إلى وقف هذا الاجتماع في ظل استمرار التحفظات الأمنية وفي ظل عدم وجود دراسة بيئية حول هذا الموضوع.

وأوضح أن مساحة مليونين ونصف مليون متر مربع في الشعيبة ومليونين متر مربع في النويصيب يمكن أن تكفي ل ٤٥٠٠ مشروع حرفي صغير ومتوسط مما يغطي ويزيد على ألف قسيمة صناعية عن طلبات المواطنين الذين ينتظرون التخصيص منذ سنوات طويلة.

واعتبر الشاهين ان توزيع هذه المساحات بهذا الشكل وبجرة قلم تعد مخالفة خطيرة وشبهة جسيمة، مضيفا ان اسماء المتورطين في تلك العملية موجودة لدى المسؤولين والنواب، داعياً لوقفة جادة لإيقاف هذه التجاوزات.(ع.إ)