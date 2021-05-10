الهلال السعودي يخطف ماريغا من بورتو البرتغالي

أعلن الهلال السعودي لكرة القدم تعاقده مع المالي موسى ماريغا، مهاجم بورتو البرتغالي، في صفقة انتقال حر ليدعم صفوف الأزرق بداية من الموسم الجديد.

وقال الهلال السعودي في بيان رسمي: “ماريغا القادم من بورتو هلالي لمدة 3 سنوات”.

وكان ماريغا أحد أبطال إقصاء يوفنتوس الإيطالي من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم عندما سجل أحد هدفي فوز فريقه 2-1 ذهابًا وتأهله الى ربع النهائي بفضل الأهداف المسجلة خارج الديار رغم خسارته 2-3 ايابا في تورنيو.

وحقق ماريغا البالغ من العمر 30 عامًا 4 ألقاب مع بورتو: الدوري البرتغالي مرتين وكأس البرتغال والسوبر البرتغالي ولا تزال الفرصة سانحة للفوز بلقب الدوري هذا الموسم رغم صعوبة المهمة قبل ثلاث مراحل من النهاية في ظل ابتعاد سبورتينغ بفارق 8 نقاط قبل ثلاث مراحل من النهاية.

وشارك ماريغا في 190 مباراة مع بورتو في مختلف المسابقات سجل خلالها 72 هدفًا وصنع 33.

بدأ مسيرته في فرنسا مع ايرفي في 2011 قبل أن يلعب لناديين آخرين هناك ويدخل البرتغال من بوابة ماراتيمو عام 2015 قبل ان ينتقل الى بورتو في 2016 حيث لعب الموسم الاول معارًا الى فيتوريا دي غيمارايش قبل ان يعود الى بورتو.

وقال الهلال السعودي في بيان رسمي: “ماريغا القادم من بورتو هلالي لمدة 3 سنوات”.

وكان ماريغا أحد أبطال إقصاء يوفنتوس الإيطالي من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم عندما سجل أحد هدفي فوز فريقه 2-1 ذهابًا وتأهله الى ربع النهائي بفضل الأهداف المسجلة خارج الديار رغم خسارته 2-3 ايابا في تورنيو.

وحقق ماريغا البالغ من العمر 30 عامًا 4 ألقاب مع بورتو: الدوري البرتغالي مرتين وكأس البرتغال والسوبر البرتغالي ولا تزال الفرصة سانحة للفوز بلقب الدوري هذا الموسم رغم صعوبة المهمة قبل ثلاث مراحل من النهاية في ظل ابتعاد سبورتينغ بفارق 8 نقاط قبل ثلاث مراحل من النهاية.

وشارك ماريغا في 190 مباراة مع بورتو في مختلف المسابقات سجل خلالها 72 هدفًا وصنع 33.

بدأ مسيرته في فرنسا مع ايرفي في 2011 قبل أن يلعب لناديين آخرين هناك ويدخل البرتغال من بوابة ماراتيمو عام 2015 قبل ان ينتقل الى بورتو في 2016 حيث لعب الموسم الاول معارًا الى فيتوريا دي غيمارايش قبل ان يعود الى بورتو.