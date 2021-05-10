زيدان غاضب بشدة بعد مباراة أشبيلية: اشرحوا لنا القاعدة

ظهر زين الدين زيدان غاضبا بشدة بعدما أهدر فريقه ريال مدريد فرصة انتزاع صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني بعدما مباراة مثيرة أمام أشبيلية، الأحد، انتهت بالتعادل 2-2.

وحافظ أتلتيكو مدريد على الصدارة برصيد 77 نقطة قبل ثلاث جولات من النهاية، متقدما بنقطتين على ريال مدريد صاحب المركز الثاني وبرشلونة ثالث الترتيب. وبقي أشبيلية رابعا وله 71 نقطة.

ومنح البرازيلي فرناندو التقدم للفريق الضيف في منتصف الشوط الأول، بعد إلغاء هدف لكريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بداعي التسلل.

وتحسن أداء ريال مدريد في الشوط الثاني وانتزع التعادل عن جدارة بهدف ماركو أسينسيو في الدقيقة 67، لكن الكفة مالت لصالح أشبيلية بشكل مثير.

ومن هجمة مرتدة انفرد بنزيمة بالحارس ياسين بونو من منتصف الملعب، وحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة من الحارس المغربي.

لكن حكم الفيديو المساعد طلب من الحكم مراجعة كرة في منطقة الجزاء الأخرى من الملعب، بسبب لمسة يد على إيدر ميليتاو مدافع ريال مدريد بعد ركلة ركنية.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لأشبيلية نفذها إيفان راكيتيتش لاع بوسط برشلونة السابق بنجاح في مرمى تيبو كورتوا، ليعيد التقدم للفريق الضيف قبل 13 دقيقة من النهاية.

وهز دييغو كارلوس شباك فريقه أشبيلية بالخطأ في الثواني الأخيرة لتنتهي المباراة المثيرة بالتعادل.

وأبقى ريال مدريد آماله في اللقب عندما سدد توني كروس كرة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بقدم كارلوس إلى داخل مرمى بونو.

ودخل مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، أرضية الملعب عقب صفارة النهاية للحديث إلى الحكم خوان مارتينيز مونويرا واعترف باستيائه من احتساب ركلة جزاء بسبب لمسة يد ضد ميليتاو أثناء القفز لمحاولة إبعاد كرة عرضية.

وقال زيدان للصحفيين “أنا غاضب جدا. يحتاج أحدهم إلى تفسير قاعدة لمسة اليد. من الصعب جدا قبول ذلك لأننا لعبنا بشكل رائع جدا، لكن هكذا سارت الأمور”.

وأضاف لاعب ريال مدريد السابق “لا أحب الحديث عن التحكيم لكن اليوم لم تكن المشاعر جيدة”.

وفي تصريحات لشبكة “موفيستار”، نقلها موقع صحيفة “آس”، قال زيدان “لقد تحدثت مع الحكم وقدم لي شرحا وهذا كل شيء، وقال لي إنها لمسة يد على ميليتاو والأخرى لنا لم تكن هناك لمسة يد، والأمر معقد للغاية، لأننا قدمنا ​​مباراة رائعة واستحققنا أكثر من ذلك بكثير، ولا أحب الحديث عن الحكام، لكن الشعور اليوم ليس جيدًا”.

وأجاب حول ما إذا كانت تفسيرات الحكم له قد ساعدته على فهم قراراته التحكيمية: “لا.. وفي النهاية، إذا كان هناك أي لمسة يد في منطقة الجزاء، تحسبها أم لا على كلا الجانبين؟، وهذا كل شيء، ولمسة اليد الأخرى لنا لم ينظر إليها، ولقد تحدثنا كثيرًا عن هذه الأشياء ولن يتغير شيء، واليوم نشعر بالانزعاج”.

وتابع حول حديثه مع حكم المباراة: “أنا لا أفهم الأمر، فإذا كانت هناك لمسة يد، فهناك يد من ميليتاو وأخرى من إشبيلية، ولم أقتنع بما قاله لي، فهو من يصفر على الحالات، ولم أتحدث عن ذلك أبدًا، ولكنني اليوم غاضب بالطبع، لأن عليهم أن يشرحوا لي قواعد لمس الكرة باليدين، فهناك أيضا أيادٍ في منطقة جزاء إشبيلية”، وفق ما نقلت “آس”.

تعادل قاتل

وبات التعادل الذي جاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع نقطة التحول الأخيرة في جولة مثيرة شهدت حفاظ أتلتيكو على الصدارة بعد تعادله بدون أهداف في ملعب برشلونة يوم السبت.

ومنح التعادل باستاد “كامب نو” الفرصة لريال مدريد لاقتناص الصدارة وجعل مصير اللقب بين يديه رغم أنه دخل المباراة بمعنويات منخفضة بعد الخروج من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشلسي، الأربعاء الماضي.

وأدخل زيدان تغييرات على تشكيلة ريال مدريد وترك إيدن هازارد على مقاعد البدلاء بعد الأداء المتواضع من الجناح البلجيكي خلال الهزيمة 2-صفر باستاد ستامفورد بريدج، كما غاب القائد سيرخيو راموس بسبب الإصابة.

وقدم ريال مدريد أداء متواضعا في الشوط الأول، ورغم ذلك كان بإمكانه التقدم عندما حول بنزيمة تمريرة رائعة من ألفارو أودريوزولا داخل المرمى.

وقرر الحكم إلغاء الهدف بسبب تسلل أودريوزولا بفارق بسيط، وخطف قرار حكم الفيديو المساعد في الشوط الثاني الأضواء في مباراة ممتعة في ظل المنافسة المثيرة على القمة.

وقال لوكا مودريتش لاعب وسط ريال “لقد أهدرنا نقطتين اليوم. لقد فعلنا كل شيء للفوز بالمباراة. لكن الكرة لم تكن تدخل، وبعد ذلك حصلنا على ركلة جزاء ثم ألغيت واحتسبت ركلة أخرى للمنافس، لكن نحن لا نزال نملك فرصة”.

وحافظ أتلتيكو مدريد على الصدارة برصيد 77 نقطة قبل ثلاث جولات من النهاية، متقدما بنقطتين على ريال مدريد صاحب المركز الثاني وبرشلونة ثالث الترتيب. وبقي أشبيلية رابعا وله 71 نقطة.

ومنح البرازيلي فرناندو التقدم للفريق الضيف في منتصف الشوط الأول، بعد إلغاء هدف لكريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بداعي التسلل.

وتحسن أداء ريال مدريد في الشوط الثاني وانتزع التعادل عن جدارة بهدف ماركو أسينسيو في الدقيقة 67، لكن الكفة مالت لصالح أشبيلية بشكل مثير.

ومن هجمة مرتدة انفرد بنزيمة بالحارس ياسين بونو من منتصف الملعب، وحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة من الحارس المغربي.

لكن حكم الفيديو المساعد طلب من الحكم مراجعة كرة في منطقة الجزاء الأخرى من الملعب، بسبب لمسة يد على إيدر ميليتاو مدافع ريال مدريد بعد ركلة ركنية.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لأشبيلية نفذها إيفان راكيتيتش لاع بوسط برشلونة السابق بنجاح في مرمى تيبو كورتوا، ليعيد التقدم للفريق الضيف قبل 13 دقيقة من النهاية.

وهز دييغو كارلوس شباك فريقه أشبيلية بالخطأ في الثواني الأخيرة لتنتهي المباراة المثيرة بالتعادل.

وأبقى ريال مدريد آماله في اللقب عندما سدد توني كروس كرة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بقدم كارلوس إلى داخل مرمى بونو.

ودخل مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، أرضية الملعب عقب صفارة النهاية للحديث إلى الحكم خوان مارتينيز مونويرا واعترف باستيائه من احتساب ركلة جزاء بسبب لمسة يد ضد ميليتاو أثناء القفز لمحاولة إبعاد كرة عرضية.

وقال زيدان للصحفيين “أنا غاضب جدا. يحتاج أحدهم إلى تفسير قاعدة لمسة اليد. من الصعب جدا قبول ذلك لأننا لعبنا بشكل رائع جدا، لكن هكذا سارت الأمور”.

وأضاف لاعب ريال مدريد السابق “لا أحب الحديث عن التحكيم لكن اليوم لم تكن المشاعر جيدة”.

وفي تصريحات لشبكة “موفيستار”، نقلها موقع صحيفة “آس”، قال زيدان “لقد تحدثت مع الحكم وقدم لي شرحا وهذا كل شيء، وقال لي إنها لمسة يد على ميليتاو والأخرى لنا لم تكن هناك لمسة يد، والأمر معقد للغاية، لأننا قدمنا ​​مباراة رائعة واستحققنا أكثر من ذلك بكثير، ولا أحب الحديث عن الحكام، لكن الشعور اليوم ليس جيدًا”.

وأجاب حول ما إذا كانت تفسيرات الحكم له قد ساعدته على فهم قراراته التحكيمية: “لا.. وفي النهاية، إذا كان هناك أي لمسة يد في منطقة الجزاء، تحسبها أم لا على كلا الجانبين؟، وهذا كل شيء، ولمسة اليد الأخرى لنا لم ينظر إليها، ولقد تحدثنا كثيرًا عن هذه الأشياء ولن يتغير شيء، واليوم نشعر بالانزعاج”.

وتابع حول حديثه مع حكم المباراة: “أنا لا أفهم الأمر، فإذا كانت هناك لمسة يد، فهناك يد من ميليتاو وأخرى من إشبيلية، ولم أقتنع بما قاله لي، فهو من يصفر على الحالات، ولم أتحدث عن ذلك أبدًا، ولكنني اليوم غاضب بالطبع، لأن عليهم أن يشرحوا لي قواعد لمس الكرة باليدين، فهناك أيضا أيادٍ في منطقة جزاء إشبيلية”، وفق ما نقلت “آس”.

تعادل قاتل

وبات التعادل الذي جاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع نقطة التحول الأخيرة في جولة مثيرة شهدت حفاظ أتلتيكو على الصدارة بعد تعادله بدون أهداف في ملعب برشلونة يوم السبت.

ومنح التعادل باستاد “كامب نو” الفرصة لريال مدريد لاقتناص الصدارة وجعل مصير اللقب بين يديه رغم أنه دخل المباراة بمعنويات منخفضة بعد الخروج من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشلسي، الأربعاء الماضي.

وأدخل زيدان تغييرات على تشكيلة ريال مدريد وترك إيدن هازارد على مقاعد البدلاء بعد الأداء المتواضع من الجناح البلجيكي خلال الهزيمة 2-صفر باستاد ستامفورد بريدج، كما غاب القائد سيرخيو راموس بسبب الإصابة.

وقدم ريال مدريد أداء متواضعا في الشوط الأول، ورغم ذلك كان بإمكانه التقدم عندما حول بنزيمة تمريرة رائعة من ألفارو أودريوزولا داخل المرمى.

وقرر الحكم إلغاء الهدف بسبب تسلل أودريوزولا بفارق بسيط، وخطف قرار حكم الفيديو المساعد في الشوط الثاني الأضواء في مباراة ممتعة في ظل المنافسة المثيرة على القمة.

وقال لوكا مودريتش لاعب وسط ريال “لقد أهدرنا نقطتين اليوم. لقد فعلنا كل شيء للفوز بالمباراة. لكن الكرة لم تكن تدخل، وبعد ذلك حصلنا على ركلة جزاء ثم ألغيت واحتسبت ركلة أخرى للمنافس، لكن نحن لا نزال نملك فرصة”.