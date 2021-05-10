رياضة

شبح الاستبعاد من “الكالتشيو” يهدد يوفنتوس

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هدد غابرييلي غرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، يوم الاثنين، يوفنتوس بحرمانه من المنافسة في بطولة الدوري الإيطالي إلى انضم لـ”السوبر” المقترح.

قال غرافينا إن يوفنتوس سيمنع من المنافسة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي للعبة الشعبية في الموسم المقبل، إذا استمر في دوري السوبر الانفصالي المقترح.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن غرافينا قوله “إن لم يحترم يوفنتوس القواعد فإنه سيطرد. وعندما يحل موعد التسجيل للمنافسة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم المقبل سيستبعد النادي (من البطولة) إن لم يقرر الانسحاب من دوري السوبر”.

 

وانهار مشروع دوري السوبر الانفصالي في أوروبا بعد 48 ساعة فقط من إعلان 12 ناديا بارزا عن انطلاقه في أبريل الماضي، وانسحبت منه تسعة أندية ليتبقى فقط برشلونة وريال مدريد يوفنتوس.

قال غرافينا إن يوفنتوس سيمنع من المنافسة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي للعبة الشعبية في الموسم المقبل، إذا استمر في دوري السوبر الانفصالي المقترح.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن غرافينا قوله “إن لم يحترم يوفنتوس القواعد فإنه سيطرد. وعندما يحل موعد التسجيل للمنافسة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم المقبل سيستبعد النادي (من البطولة) إن لم يقرر الانسحاب من دوري السوبر”.

 

وانهار مشروع دوري السوبر الانفصالي في أوروبا بعد 48 ساعة فقط من إعلان 12 ناديا بارزا عن انطلاقه في أبريل الماضي، وانسحبت منه تسعة أندية ليتبقى فقط برشلونة وريال مدريد يوفنتوس.

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