صالح المطيري: توجهت بحزمة من الأسئلة لوزير الصحة بشأن آلية التعامل مع (كورونا) والعلاج بالخارج

10 مايو 2021 | | قال النائب د. صالح المطيري إنه توجه بحزمة من الأسئلة إلى وزير الصحة د. باسل الحمود لتوضيح آلية التعامل مع أزمة كورونا والإجراءات والقرارات المتخذة خلال الشهرين الأخيرين والأسباب التي بناء عليها تم اتخاذ هذه القرارات.

وأوضح المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الأسئلة تعلقت بإجراءات استقبال المسافرين القادمين إلى الكويت، ووجود تعاقدت مع مستشفيات ومراكز صحية لفحص القادمين.

وأضاف ان الاسئلة التطبيقات الإلكترونية وتكلفتها وأسماء الشركات التي قامت بعمل التطبيقات وآلية الترسية على هذه التطبيقات ومدى جودتها في الحفاظ على سرية المعلومة ولماذا لم يتم دمجها في تطبيق واحد.

وبين إلى ان من بين الأسئلة الموجهة لوزير الصحة ما يتعلق بموضوع الوظائف الاشرافية في وزارة الصحة والقرارات التي تمت خلال الشهرين الأخيرين وأسماء الملاحق الصحية والعاملين في المكاتب الصحية من تاريخ 1/1/2021 بالإضافة الى ميزانية تلك المكاتب وما خطة التكويت في هذه المكاتب.

وأضاف المطيري ان الأسئلة تتناول أيضاً الاستسفار عن آلية استقبال الشكاوى ومتابعتها من قبل المرضى المتواجدين للعلاج بالخارج.

ولفت إلى تقديمه حزمة أخرى من الأسئلة تتعلق بالعلاج بالخارج والقرارات الجديدة المتخذة خلال الشهرين الأخيرين والمعايير التي اتبعتها وزارة الصحة والاشتراطات كأسس لحالات العلاج بالخارج.

وطالب المطيري في أسئلته بتزويده بأسماء أعضاء اللجنة العليا للعلاج بالخارج ومسمياتهم الوظيفية وتخصصاتهم الطبية وقرارات تشكيلها وهل تم تغيير هؤلاء الأعضاء خلال الأشهر الثلاث الأخيرة مع ذكر أسباب التغيير وقيمة البدلات لهذه اللجان وإن تم التغيير فما هي الوظائف التي أسندت لمن خرجوا من هذه اللجان العليا؟

وذكر أنه وجه سؤالاً عن عدد طلبات العلاج بالخارج خلال الفترة من 1/3/2021 وحتى تاريخ ورود السؤال مع كشف تفصيلي للحالات وعدم ذكر أسماء المرضى للخصوصية بالإضافة الى القيمة الاجمالية للعلاج واضافة العلاج بالخارج في هذا التوقيت بالإضافة الى نوعية المرض والتشخيص الذي تم وقررت اللجنة على ضوئه خروج المريض للعلاج في الخارج.(ع.إ)