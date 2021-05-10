مجلس الأمة

صالح المطيري: وزارة الصحة لم توافق على الامتحانات الورقية حتى الآن .. وتقييمها النهائي بعد عطلة عيد الفطر

منذ 22 دقيقة
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10 مايو 2021 | | قال عضو اللجنة الصحية النائب د. صالح المطيري إن وزارة الصحة لم تعطي وزارة التربية الضوء الأخضر لتنفيذ الاختبارات الورقية، على ان يكون هناك تقييم بشان تطبيق وزارة التربية للاشتراطات الصحية المطلوبة بعد إجازة عيد الفطر.

 

وأوضح المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة ان اجتماع اللجنة الصحية اليوم تطرق لموضوع الاختبارات الورقية بحضور الوكيلة المساعدة للصحة العامة د. بثينة المضف بالإضافة الى مدير مكتب وزير الصحة والوكيل المساعد لشؤون الطلبة محمد الرويحي.

 

وبين انه اتضح للجنة عدم وجود قرار واضح بشأن الامتحانات الورقية معتبرا ان ” الحكومة غير متناسقة وغير متكاملة، مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع خاص بوزيري التربية والصحة لوضع حلول لتلك المسألة.

 

وأكد على انه لابد ان يتحمل كل وزير مسؤوليته في ظل هذه المخاطرة باحتمالية انتشار العدوى نتيجة ادائهم الاختبارات في اماكن مغلقة، مطالبا وزارة التربية بحسم القضية بالاستمرار على نظام الأون لاين خلال الاختبارات.(م.خ)

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