شيكابالا يستفز جماهير الأهلي المصري بإشارة “غير لائقة”

دخل قائد الزمالك محمود عبد الرازق “شيكابالا”، في مناوشات مع جماهير الأهلي خلال مباراة جمعت الفريقين، مساء الاثنين، في الجولة الـ21 من منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

وبدأت المناوشات عندما قرر مدرب الزمالك استبدال شيكابالا في الشوط الثاني، وأثناء خروجه من الملعب أطلق بعض الحاضرين في مدرجات ملعب القاهرة من جمهور للأهلي صيحات استهجان وهتافات ضد قائد الزمالك ليرد عليهم الأخير بطريقة وصفها البعض بـ”المستفزة وغير لائقة”، حيث أشار لهم صوب حذائه.

وربما تتسبب هذه الواقعة في توقيع عقوبة على شيكابالا من جانب اتحاد الكرة المصري.

وانتهت المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، ليحافظ الزمالك على صدارة الدوري وعلى فارق النقطتين عن وصيفه الأهلي، علما بأن الأخير يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين.

شيكابالا وجماهير الأهلي

ويعرف عن شيكابالا خروجه عن النص في أكثر من واقعة مع جماهير الأهلي المصري، ففي قمة الدور الأول من موسم 2007–2008 التي فاز بها المارد الأحمر 1-0، رفع نجم الزمالك الحذاء لجماهير القلعة الحمراء فتحول بعدها للعدو الأول بالنسبة لهم، حيث بادلته جماهير الأهلي منذ ذلك الوقت بالهتافات المسيئة، وكان اللاعب يرد عليها باستمرار في مباريات القمة.

وفي مباراة السوبر بالإمارات فبراير 2020، لم يتمالك قائد الزمالك أعصابه ودخل في سجال مع جمهور الأهلي بعد نهاية السوبر المصري، وتطور الأمر لتوجيهه إشارات غير لائقة لأنصار الفريق الأحمر، ردا على “الإهانات العنصرية” التي تحرص جماهير الأهلي على توجيهها للاعب في غالبية مباريات الفريقين، بحسب قائد الزمالك.

وعوقب شيكابالا بعد المباراة بالإيقاف 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، من جملة عقوبات طالت عددا من لاعبي القطبين.

يذكر أن شيكابالا ظهر على قناة الأهلي 2012 عقب أحداث “مذبحة بورسعيد”، حيث كانت فرصة جيدة لتهدئة الأوضاع بين الطرفين، بعد تعاطف قائد الزمالك مع ضحايا القلعة الحمراء، إلا أن الأمور سارت في اتجاه أسوأ خلال السنوات الأخيرة.

وبدأت المناوشات عندما قرر مدرب الزمالك استبدال شيكابالا في الشوط الثاني، وأثناء خروجه من الملعب أطلق بعض الحاضرين في مدرجات ملعب القاهرة من جمهور للأهلي صيحات استهجان وهتافات ضد قائد الزمالك ليرد عليهم الأخير بطريقة وصفها البعض بـ”المستفزة وغير لائقة”، حيث أشار لهم صوب حذائه.

وربما تتسبب هذه الواقعة في توقيع عقوبة على شيكابالا من جانب اتحاد الكرة المصري.

وانتهت المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، ليحافظ الزمالك على صدارة الدوري وعلى فارق النقطتين عن وصيفه الأهلي، علما بأن الأخير يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين.

شيكابالا وجماهير الأهلي

ويعرف عن شيكابالا خروجه عن النص في أكثر من واقعة مع جماهير الأهلي المصري، ففي قمة الدور الأول من موسم 2007–2008 التي فاز بها المارد الأحمر 1-0، رفع نجم الزمالك الحذاء لجماهير القلعة الحمراء فتحول بعدها للعدو الأول بالنسبة لهم، حيث بادلته جماهير الأهلي منذ ذلك الوقت بالهتافات المسيئة، وكان اللاعب يرد عليها باستمرار في مباريات القمة.

وفي مباراة السوبر بالإمارات فبراير 2020، لم يتمالك قائد الزمالك أعصابه ودخل في سجال مع جمهور الأهلي بعد نهاية السوبر المصري، وتطور الأمر لتوجيهه إشارات غير لائقة لأنصار الفريق الأحمر، ردا على “الإهانات العنصرية” التي تحرص جماهير الأهلي على توجيهها للاعب في غالبية مباريات الفريقين، بحسب قائد الزمالك.

وعوقب شيكابالا بعد المباراة بالإيقاف 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، من جملة عقوبات طالت عددا من لاعبي القطبين.

يذكر أن شيكابالا ظهر على قناة الأهلي 2012 عقب أحداث “مذبحة بورسعيد”، حيث كانت فرصة جيدة لتهدئة الأوضاع بين الطرفين، بعد تعاطف قائد الزمالك مع ضحايا القلعة الحمراء، إلا أن الأمور سارت في اتجاه أسوأ خلال السنوات الأخيرة.