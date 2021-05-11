عقوبات على شيكابالا بسبب الإشارة “غير اللائقة”

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، إيقاف قائد الزمالك محمود عبد الرازق “شيكابالا” مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

ودخل شيكابالا، في مناوشات مع جماهير الأهلي خلال مباراة جمعت الفريقين، مساء الاثنين، في الجولة الـ21 من منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

وبدأت المناوشات عندما قرر مدرب الزمالك استبدال شيكابالا في الشوط الثاني، وأثناء خروجه من الملعب أطلق بعض الحاضرين في مدرجات ملعب القاهرة من جمهور للأهلي صيحات استهجان وهتافات ضد قائد الزمالك ليرد عليهم الأخير بطريقة وصفها البعض بـ”المستفزة وغير لائقة”، حيث أشار لهم صوب حذائه.

وانتهت المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، ليحافظ الزمالك على صدارة الدوري وعلى فارق النقطتين عن وصيفه الأهلي، علما بأن الأخير يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين.

وفي السياق، قررت إدارة المسابقات توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 50 ألف جنيه لنزول أعضاء الجهاز الفني وبعض البدلاء لأرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و50 ألف جنيه للسباب الجماعي ضد أحد عناصر اللعبة، و20 ألفا للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني و20 ألفا على المدير الفني بيتسو موسيماني لما ورد في حديثه خلال المؤتمر الصحفي.

كما قررت إدارة المسابقات توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول الجهاز الفني وبعض البدلاء أرض الملعب احتفالا بإحراز هدف و50 ألفا للاعتراض المتكرر الجماعي من الجهاز الفني.

ودخل شيكابالا، في مناوشات مع جماهير الأهلي خلال مباراة جمعت الفريقين، مساء الاثنين، في الجولة الـ21 من منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

وبدأت المناوشات عندما قرر مدرب الزمالك استبدال شيكابالا في الشوط الثاني، وأثناء خروجه من الملعب أطلق بعض الحاضرين في مدرجات ملعب القاهرة من جمهور للأهلي صيحات استهجان وهتافات ضد قائد الزمالك ليرد عليهم الأخير بطريقة وصفها البعض بـ”المستفزة وغير لائقة”، حيث أشار لهم صوب حذائه.

وانتهت المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، ليحافظ الزمالك على صدارة الدوري وعلى فارق النقطتين عن وصيفه الأهلي، علما بأن الأخير يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين.

وفي السياق، قررت إدارة المسابقات توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 50 ألف جنيه لنزول أعضاء الجهاز الفني وبعض البدلاء لأرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و50 ألف جنيه للسباب الجماعي ضد أحد عناصر اللعبة، و20 ألفا للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني و20 ألفا على المدير الفني بيتسو موسيماني لما ورد في حديثه خلال المؤتمر الصحفي.

كما قررت إدارة المسابقات توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول الجهاز الفني وبعض البدلاء أرض الملعب احتفالا بإحراز هدف و50 ألفا للاعتراض المتكرر الجماعي من الجهاز الفني.