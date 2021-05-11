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عيد الفطر يوم الخميس في هذه الدول

منذ 33 دقيقة
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تعذر رؤية هلال شهر شوال في عدد من الدول العربية مساء الثلاثاء، ما يعني أن الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن الديوان الملكي السعودي أن المحكمة العليا قررت أن يوم غدٍ الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان المبارك وأن يوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر لعام 1442هـ، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وكان مرصدا تمير وحوطة سدير في السعودية قد أعلنا في وقت سابق تعذر رؤية هلال شهر شوال.

وأعلنت وكالة الأنباء الإماراتية أن الخميس أول أيام عيد الفطر في الإمارات. 

وقالت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية إن “غدا المتمم لشهر رمضان وإن الخميس هو أول أيام عيد الفطر”.

كما أعلنت الجهات المعنية في كل من الأردن واليمن والعراق وقطر أن الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان وأن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك.

 

وأعلن الديوان الملكي السعودي أن المحكمة العليا قررت أن يوم غدٍ الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان المبارك وأن يوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر لعام 1442هـ، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وكان مرصدا تمير وحوطة سدير في السعودية قد أعلنا في وقت سابق تعذر رؤية هلال شهر شوال.

وأعلنت وكالة الأنباء الإماراتية أن الخميس أول أيام عيد الفطر في الإمارات. 

وقالت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية إن “غدا المتمم لشهر رمضان وإن الخميس هو أول أيام عيد الفطر”.

كما أعلنت الجهات المعنية في كل من الأردن واليمن والعراق وقطر أن الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان وأن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك.

 

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