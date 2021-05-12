العيد الأربعاء.. 4 دول تخالف “معظم العالم”

بينما يحتفل معظم دول العالم الإسلامي بعيد الفطر، الخميس، كشف مركز الفلك الدولي أن هناك 4 دول تحرت الهلال الثلاثاء، وأعلنت أن الأربعاء أول أيام العيد.

والدول الأربع هي السنغال والنيجر وساحل العاج ومالي.

وكانت دول السعودية والإمارات ومصر والأردن والبحرين والجزائر والسودان والعراق والكويت واليمن وتونس وسوريا وفلسطين وقطر ولبنان وليبيا وموريتانيا وماليزيا وإندونيسيا وتركيا، أعلنت العيد الخميس.

والدول الأربع هي السنغال والنيجر وساحل العاج ومالي.

وكانت دول السعودية والإمارات ومصر والأردن والبحرين والجزائر والسودان والعراق والكويت واليمن وتونس وسوريا وفلسطين وقطر ولبنان وليبيا وموريتانيا وماليزيا وإندونيسيا وتركيا، أعلنت العيد الخميس.