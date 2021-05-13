بعد الهزيمة أمام أرسنال.. توخيل: أنا نادم وأتحمل مسؤولية

قال الألماني توماس توخيل مدرب تشلسي إنه يتحمل مسؤولية الهزيمة 1-صفر أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، كما أنها جرس إنذار قبل الفترة الأخيرة الصعبة من الموسم.

وكان الفوز سيضمن لتشلسي مكانه في المربع الذهبي هذا الموسم، لكن الآن سيكون عليه الحذر من منافسيه بعد أدائه المتواضع.

وحسم هدف إميل سميث رو في الشوط الأول قمة لندن عندما أخطأ جورجينيو في إعادة كرة أبعدها الحارس كيبا أريزبالاغا من على خط المرمى لتصل إلى بيير-إيمريك أوباميانغ، الذي مررها إلى سميث رو ليهز الشباك.

وقال توخيل: “نحن المخطئون. خسرنا لكننا نتحمل المسؤولية. أتيحت لنا العديد من الفرص. وتسببنا في الهدف الذي كان هدية.

وأضاف “لم نلعب بحيوية، لم يكن من السهل أن نلعب بحدة وتمرير الكرة. افتقرنا للتركيز والنهم والنهج وهي الأمور التي اعتدنا اللعب بها. لذا نحن نتحمل المسؤولية”.

وتابع: “ربما أدخلت العديد من التغييرات على تشكيلة المباراة الماضية وأتحمل مسؤولية ذلك تماما. ربما كان جرس الإنذار الأخير لنا كلنا”.

ومع خوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليستر سيتي، السبت، اضطر توخيل لإجراء العديد من التغييرات على تشكيلته الأساسية.

وتسبب ذلك في الهزيمة الثالثة له مع الفريق في 26 مباراة بجميع المسابقات ليبقى تشلسي في المركز الرابع قبل جولتين من النهاية.

ويتقدم تشلسي بست نقاط على وست هام يونايتد الذي تتبقى له ثلاث مباريات وبسبع نقاط على ليفربول الذي خاض 34 مباراة.

وقال توخيل: “كنت أشعر بذلك في التدريبات ولسوء الحظ ثبت صحة ذلك على أرض الملعب. أنا نادم. كان يمكننا لكننا فشلنا. اختياراتي للتشكيلة الأساسية لم تكن جيدة. أتحمل مسؤولية ذلك. لم نكن محظوظين. يمكن أن تخسر في كرة القدم. ارتكبنا كل الأخطاء الممكنة للخسارة”.

وأضاف “لست سعيدا بالتشكيلة الأساسية. كانت هناك العديد من التغييرات وكان يجب ألا أفعل ذلك. كنت أسعى لشيء لكني لا أريد إبلاغكم به”.

وكان الفوز سيضمن لتشلسي مكانه في المربع الذهبي هذا الموسم، لكن الآن سيكون عليه الحذر من منافسيه بعد أدائه المتواضع.

وحسم هدف إميل سميث رو في الشوط الأول قمة لندن عندما أخطأ جورجينيو في إعادة كرة أبعدها الحارس كيبا أريزبالاغا من على خط المرمى لتصل إلى بيير-إيمريك أوباميانغ، الذي مررها إلى سميث رو ليهز الشباك.

وقال توخيل: “نحن المخطئون. خسرنا لكننا نتحمل المسؤولية. أتيحت لنا العديد من الفرص. وتسببنا في الهدف الذي كان هدية.

وأضاف “لم نلعب بحيوية، لم يكن من السهل أن نلعب بحدة وتمرير الكرة. افتقرنا للتركيز والنهم والنهج وهي الأمور التي اعتدنا اللعب بها. لذا نحن نتحمل المسؤولية”.

وتابع: “ربما أدخلت العديد من التغييرات على تشكيلة المباراة الماضية وأتحمل مسؤولية ذلك تماما. ربما كان جرس الإنذار الأخير لنا كلنا”.

ومع خوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليستر سيتي، السبت، اضطر توخيل لإجراء العديد من التغييرات على تشكيلته الأساسية.

وتسبب ذلك في الهزيمة الثالثة له مع الفريق في 26 مباراة بجميع المسابقات ليبقى تشلسي في المركز الرابع قبل جولتين من النهاية.

ويتقدم تشلسي بست نقاط على وست هام يونايتد الذي تتبقى له ثلاث مباريات وبسبع نقاط على ليفربول الذي خاض 34 مباراة.

وقال توخيل: “كنت أشعر بذلك في التدريبات ولسوء الحظ ثبت صحة ذلك على أرض الملعب. أنا نادم. كان يمكننا لكننا فشلنا. اختياراتي للتشكيلة الأساسية لم تكن جيدة. أتحمل مسؤولية ذلك. لم نكن محظوظين. يمكن أن تخسر في كرة القدم. ارتكبنا كل الأخطاء الممكنة للخسارة”.

وأضاف “لست سعيدا بالتشكيلة الأساسية. كانت هناك العديد من التغييرات وكان يجب ألا أفعل ذلك. كنت أسعى لشيء لكني لا أريد إبلاغكم به”.