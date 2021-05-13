حادث مفجع يهز بريطانيا.. اعتداء 29 رجلا على قاصر

تواجه مجموعة من 29 رجلا في بريطانيا تهما تتعلق بالاستغلال الجنسي والاغتصاب لفتاة قاصر في غرب يوركشاير.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الفتاة (13 عاما)، وتعرضت للاستغلال الجنسي على مدى 7 عوام مستمرة على يد 29 رجلا.

وأوضحت أن غالبية الجرائم المزعومة حدثت في كالديرديل، وقيل إن بعضها وقع في منطقة برادفورد.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها الشرطة البريطانية أن هذه الأحداث وقعت خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و2010، بينما كان عمر الفتاة يتراوح بين 13 و20 عاما.

وأبرزت كذلك أن أعمار الرجال المتهمين تتراوح بين 35 عاما و65 عاما.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه سيجري تقديم المتهمين أمام محكمة برادفورد الابتدائية يومي 7 و9 يوليو المقبل.

هذا وتم الإفراج عن ثمانية مشتبه بهم تم اعتقالهم خلال فترة التحقيق، دون توجيه تهم إليهم.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الفتاة (13 عاما)، وتعرضت للاستغلال الجنسي على مدى 7 عوام مستمرة على يد 29 رجلا.

وأوضحت أن غالبية الجرائم المزعومة حدثت في كالديرديل، وقيل إن بعضها وقع في منطقة برادفورد.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها الشرطة البريطانية أن هذه الأحداث وقعت خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و2010، بينما كان عمر الفتاة يتراوح بين 13 و20 عاما.

وأبرزت كذلك أن أعمار الرجال المتهمين تتراوح بين 35 عاما و65 عاما.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه سيجري تقديم المتهمين أمام محكمة برادفورد الابتدائية يومي 7 و9 يوليو المقبل.

هذا وتم الإفراج عن ثمانية مشتبه بهم تم اعتقالهم خلال فترة التحقيق، دون توجيه تهم إليهم.