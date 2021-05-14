اقتصاد

“كارباورشيب” التركية توقف إمدادات الكهرباء للبنان

منذ ساعة واحدة
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أعلنت شركة تركية تزود لبنان بالكهرباء، من خلال محطات عائمة، اليوم الجمعة، عن إيقاف الإمدادات، بعد تأخر سداد لبنان للفاتورة المستحقة لها على حد قولها.

وأوضحت شركة كارباورشيب التركية، التي تزود لبنان بالكهرباء من محطتين عائمتين، إنها أوقفت الإمدادات بسبب متأخرات السداد وبعد تهديد قانوني لمحطتيها في لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية عميقة.

ويحصل لبنان على 370 ميغاواط من الكهرباء من الشركة أو ما يعادل ربع الإمدادات الحالية للبلاد، بحسب ما أفادت رويترز.

وقد أبلغت الشركة التركية الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي أنها ستضطر لاتخاذ هذه الخطوة إذا لم تكن هناك تحركات للتوصل إلى تسوية.

 وأكدت شركة كارباورشيب، في بيان، أنها أغلقت التيار الكهربائي يوم الجمعة.

وقال مصدر مطلع على الوضع إن الإجراء اتخذ نحو الساعة الثامنة صباحا، بحسب التوقيت المحلي، مع نفاد الوقود في المحطتين العائمتين.

وأوضحت شركة كارباورشيب التركية، التي تزود لبنان بالكهرباء من محطتين عائمتين، إنها أوقفت الإمدادات بسبب متأخرات السداد وبعد تهديد قانوني لمحطتيها في لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية عميقة.

ويحصل لبنان على 370 ميغاواط من الكهرباء من الشركة أو ما يعادل ربع الإمدادات الحالية للبلاد، بحسب ما أفادت رويترز.

وقد أبلغت الشركة التركية الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي أنها ستضطر لاتخاذ هذه الخطوة إذا لم تكن هناك تحركات للتوصل إلى تسوية.

 وأكدت شركة كارباورشيب، في بيان، أنها أغلقت التيار الكهربائي يوم الجمعة.

وقال مصدر مطلع على الوضع إن الإجراء اتخذ نحو الساعة الثامنة صباحا، بحسب التوقيت المحلي، مع نفاد الوقود في المحطتين العائمتين.

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