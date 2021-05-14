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لوحة زيتية لبيكاسو تباع بأكثر من مئة مليون دولار

منذ ساعتين
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بيعت لوحة زيتية للرسام الشهير بابلو بيكاسو مقابل 103.4 مليون دولار في مزاد لدار كريستيز في نيويورك محطمة تقديرات ما قبل البيع التي توقعت 55 مليونا.

وتصدرت لوحة “المرأة الجالسة قرب النافذة” لمحبوبة بيكاسو ماري تيريز مبيعات الليلة التي حملت اسم “المزاد المسائي لأعمال من القرن العشرين”.

وقال كيث جيل رئيس قسم الفن الانطباعي والحديث في كريستيز لندن إن اللوحة مألوفة لهواة الفنون لظهورها في معرض (بيكاسو 1932) بمعرض تيت مودرن عام 2018.

وأضاف قائلا “إنها لوحة رائعة للغاية. لم تعرض للبيع في مزاد منذ عام 2013”.

وقالت دار كريستيز إن اللوحة ذهبت إلى مزايد من كاليفورنيا على الإنترنت بعد مزايدة محتدمة.

ولوحة ماري تيريز هي خامس عمل فني للرسام الإسباني تباع بأكثر من مئة مليون دولار.

 

وتصدرت لوحة “المرأة الجالسة قرب النافذة” لمحبوبة بيكاسو ماري تيريز مبيعات الليلة التي حملت اسم “المزاد المسائي لأعمال من القرن العشرين”.

وقال كيث جيل رئيس قسم الفن الانطباعي والحديث في كريستيز لندن إن اللوحة مألوفة لهواة الفنون لظهورها في معرض (بيكاسو 1932) بمعرض تيت مودرن عام 2018.

وأضاف قائلا “إنها لوحة رائعة للغاية. لم تعرض للبيع في مزاد منذ عام 2013”.

وقالت دار كريستيز إن اللوحة ذهبت إلى مزايد من كاليفورنيا على الإنترنت بعد مزايدة محتدمة.

ولوحة ماري تيريز هي خامس عمل فني للرسام الإسباني تباع بأكثر من مئة مليون دولار.

 

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