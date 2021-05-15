ثلاثية توريس تقود سيتي لرقم قياسي جديد

أحرز فيران توريس أول ثلاثية له مع مانشستر سيتي ليقود بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للفوز 4-3 على نيوكاسل يونايتد ليحقق رقما قياسيا في عدد الانتصارات المتتالية خارج الملعب في البطولة برصيد 12 انتصارا.

وبعد أن حسم فريق المدرب بيب جوارديولا اللقب بالفعل وضمن نيوكاسل البقاء في الأضواء لم يكن أحد ينتظر الكثير من المباراة لكنها حفلت بالإثارة واستمتع الإسباني توريس بثلاثيته في ملعب سانت جيمس بارك.

وقال جوارديولا عن اللاعب البالغ عمره 21 عاما والمنضم من بلنسية مقابل 20 مليون جنيه استرليني (28.20 مليون دولار) في اغسطس اب الماضي “حقق أرقاما لافتة وسجل أهدافا مهمة في أول موسم له بالدوري الممتاز.

“إنه لاعب شاب لكنه يتمتع بالكفاءة والحسم. تعاقدنا معه للعب كجناح لكن ربما نعتمد عليه مستقبلا في الهجوم”.

ونجح سيتي مرتين في تعديل تأخره بهدف ليوسع الفارق في الصدارة إلى 13 نقطة عن أقرب مطارديه.

وأراح جوارديولا الحارس الأساسي إيدرسون ومنح الحارس المخضرم سكوت كارسون (35 عاما) أول ظهور له مع النادي.

لكن أول تحرك لكارسون كان التقاط الكرة من شباك فريقه بعد أن وجد إميل كرافث لاعب نيوكاسل مساحة ليضع الكرة برأسه في الشباك بعد تمريرة جونجو شيلفي العرضية في الدقيقة 25.

وعادل جواو كانسيلو النتيجة بتسديدة أبدلت اتجاهها في المرمى في الدقيقة 39 ووضع توريس سيتي في المقدمة بمهارة رائعة بعد عرضية إيلكاي جندوجان.

لكن نيوكاسل عادل النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء سجلها جولينتون.

ووضع جو ويلوك نيوكاسل في المقدمة مجددا بعد مرور ساعة من ركلة جزاء أنقذها كارسون في البداية قبل أن يتابعها لاعب نيوكاسل في الشباك.

لكن سيتي لم يمنح منافسه أي هدايا وعادل النتيجة مجددا في غضون دقيقتين بعد أن هز توريس الشباك من تمريرة رحيم سترلينج.

وبعدها بدقيقتين أكمل توريس ثلاثيته الشخصية بعد أن تابع في الشباك تسديدة كانسيلو التي تصدى لها إطار المرمى.

وسجل توريس الآن 13 هدفا في كل المسابقات مع سيتي هذا الموسم وبينما كان أداء كارسون بعيدا عن المستوى أشاد جوارديولا بالحارس الاحتياطي.

وقال “أنا سعيد جدا من أجله. إنه حارس مهم لنا. إنه قائد حقيقي واليوم كان مناسبة استثنائية له”.

وبعد أن حسم فريق المدرب بيب جوارديولا اللقب بالفعل وضمن نيوكاسل البقاء في الأضواء لم يكن أحد ينتظر الكثير من المباراة لكنها حفلت بالإثارة واستمتع الإسباني توريس بثلاثيته في ملعب سانت جيمس بارك.

وقال جوارديولا عن اللاعب البالغ عمره 21 عاما والمنضم من بلنسية مقابل 20 مليون جنيه استرليني (28.20 مليون دولار) في اغسطس اب الماضي “حقق أرقاما لافتة وسجل أهدافا مهمة في أول موسم له بالدوري الممتاز.

“إنه لاعب شاب لكنه يتمتع بالكفاءة والحسم. تعاقدنا معه للعب كجناح لكن ربما نعتمد عليه مستقبلا في الهجوم”.

ونجح سيتي مرتين في تعديل تأخره بهدف ليوسع الفارق في الصدارة إلى 13 نقطة عن أقرب مطارديه.

وأراح جوارديولا الحارس الأساسي إيدرسون ومنح الحارس المخضرم سكوت كارسون (35 عاما) أول ظهور له مع النادي.

لكن أول تحرك لكارسون كان التقاط الكرة من شباك فريقه بعد أن وجد إميل كرافث لاعب نيوكاسل مساحة ليضع الكرة برأسه في الشباك بعد تمريرة جونجو شيلفي العرضية في الدقيقة 25.

وعادل جواو كانسيلو النتيجة بتسديدة أبدلت اتجاهها في المرمى في الدقيقة 39 ووضع توريس سيتي في المقدمة بمهارة رائعة بعد عرضية إيلكاي جندوجان.

لكن نيوكاسل عادل النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء سجلها جولينتون.

ووضع جو ويلوك نيوكاسل في المقدمة مجددا بعد مرور ساعة من ركلة جزاء أنقذها كارسون في البداية قبل أن يتابعها لاعب نيوكاسل في الشباك.

لكن سيتي لم يمنح منافسه أي هدايا وعادل النتيجة مجددا في غضون دقيقتين بعد أن هز توريس الشباك من تمريرة رحيم سترلينج.

وبعدها بدقيقتين أكمل توريس ثلاثيته الشخصية بعد أن تابع في الشباك تسديدة كانسيلو التي تصدى لها إطار المرمى.

وسجل توريس الآن 13 هدفا في كل المسابقات مع سيتي هذا الموسم وبينما كان أداء كارسون بعيدا عن المستوى أشاد جوارديولا بالحارس الاحتياطي.

وقال “أنا سعيد جدا من أجله. إنه حارس مهم لنا. إنه قائد حقيقي واليوم كان مناسبة استثنائية له”.