كلوب يعلنها: صلاح الأعلى على الإطلاق.. ولاعب واحد يُقارن به

بعدما رفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 30 مع ليفربول هذا الموسم، بات النجم المصري قريبا جدا من التتويج بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة في الدوري الإنجليزي، فيما خرج مدرب “الريدز” بتصريحات غير مسبوقة تتناول مسيرة وإمكانيات اللاعب الموهوب.

ويعتقد يورغن كلوب أن محمد صلاح لا يزال “غير مقدر كما ينبغي”، وذلك بعدما كان قد قارن في وقت سابق تطور نجم ليفربول بتطور لاعبه السابق روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الحالي، أفضل لاعب في العالم الموسم الماضي.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 30 هذا الموسم بتسجيله هدفا رائعا في فوز ليفربول 4-2 على مانشستر يونايتد مساء الخميس، مما منح “الريدز” فرصة جديدة لاقتناص مركز يؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي 200 مباراة منذ انتقاله إلى “أنفيلد”، سجل النجم المصري 124 هدفًا ، بينها 21 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليصبح قريبا من اقتناص الحذاء الذهبي الثالث له في 4 سنوات (يشارك صدارة هدافي البريميرليغ قبل 3 جولات على النهاية مع هاري كين نجم توتنهام).

وسئل كلوب عن صلاح، الجمعة، في مؤتمر صحفي قبل مباراة ليفربول في عطلة نهاية الأسبوع أمام وست بروميتش ألبيون فقدم إجابات رائعة عن اللاعب.

ووفقا لموقع “جول” العالمي فقد أثار عدم انضمام صلاح لـ”فريق الموسم” الذي يختاره عدد من النقاد البارزين علامات استفهام، تشير إلى أن جانبا من وسائل الإعلام لا يزال لا يعترف تمامًا، أو لا يدرك، ما يقدمه اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا.

وفي هذا السياق قال كلوب: “نعم، بالطبع (..) لا أعرف ماذا فعلوا أو من فعل ذلك (اختيار فريق العام).. خاض مو موسمًا استثنائيًا مرة أخرى ، وإذا كنا لعبنا بمستوى أكثر ثباتا، لكانت أرقامه مختلفة ، بل وأفضل”.

وتابع: “هل يتم التقليل من شأنه أحيانًا؟ على الأرجح نعم”.

وفي وقت سابق ، سُئل كلوب عن ترتيب صلاح بين أفضل التعاقدات التي نفذها كمدرب، فأجاب: “الأعلى – الأعلى على الإطلاق”.

وتابع: “اسمحوا لي أن أشرح الأمر على هذا النحو: هناك لاعبان: هناك روبرت ليفاندوفسكي، الذي وقعت معه مقابل مبلغ مختلف من المال قبل سنوات (مع بوروسيا دورتموند) والذي تطور مستواه بشكل مذهل”.

“مع مو، أن تتحول من لاعب يسجل أهدافا من وقت لآخر، لاعب كرة قدم جيد حقًا، إلى ماكينة تسجيل الأهداف هذه، فهو تطور هائل”.

وأكد كلوب رأيه قائلا:”صلاح صفقة رائعة ، ولكن من المؤكد أن الطريقة التي تطور بها، والطريقة التي يتعامل بها، والتحضير للمباراة، والتحضير للتدريبات، والسلوك خلال التدريبات، وكل هذه الأشياء، إنه استثنائي”.

واختتم كلوب قائلا: “إنه نموذج حقيقي وهو يستحق كل ذلك.. بالتأكيد”.

يشار إلى أن خلافات نشبت بين كلوب وصلاح قبل أسابيع على خلفية قرار الأول عدم منحه شارة القيادة في إحدى المباريات، وتزامن ذلك مع تصريحات مدوية أدلى بها اللاعب المصري حول عدم استبعاده الانتقال للعب في الدوري الإسباني لأحد العملاقين ريال مدريد أو برشلونة.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في يونيو 2013، إلا أن تقارير عدة تربطه برحيل وشيك عن النادي الذي انضم له في صيف 2017.

ويعتقد يورغن كلوب أن محمد صلاح لا يزال “غير مقدر كما ينبغي”، وذلك بعدما كان قد قارن في وقت سابق تطور نجم ليفربول بتطور لاعبه السابق روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الحالي، أفضل لاعب في العالم الموسم الماضي.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 30 هذا الموسم بتسجيله هدفا رائعا في فوز ليفربول 4-2 على مانشستر يونايتد مساء الخميس، مما منح “الريدز” فرصة جديدة لاقتناص مركز يؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي 200 مباراة منذ انتقاله إلى “أنفيلد”، سجل النجم المصري 124 هدفًا ، بينها 21 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليصبح قريبا من اقتناص الحذاء الذهبي الثالث له في 4 سنوات (يشارك صدارة هدافي البريميرليغ قبل 3 جولات على النهاية مع هاري كين نجم توتنهام).

وسئل كلوب عن صلاح، الجمعة، في مؤتمر صحفي قبل مباراة ليفربول في عطلة نهاية الأسبوع أمام وست بروميتش ألبيون فقدم إجابات رائعة عن اللاعب.

ووفقا لموقع “جول” العالمي فقد أثار عدم انضمام صلاح لـ”فريق الموسم” الذي يختاره عدد من النقاد البارزين علامات استفهام، تشير إلى أن جانبا من وسائل الإعلام لا يزال لا يعترف تمامًا، أو لا يدرك، ما يقدمه اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا.

وفي هذا السياق قال كلوب: “نعم، بالطبع (..) لا أعرف ماذا فعلوا أو من فعل ذلك (اختيار فريق العام).. خاض مو موسمًا استثنائيًا مرة أخرى ، وإذا كنا لعبنا بمستوى أكثر ثباتا، لكانت أرقامه مختلفة ، بل وأفضل”.

وتابع: “هل يتم التقليل من شأنه أحيانًا؟ على الأرجح نعم”.

وفي وقت سابق ، سُئل كلوب عن ترتيب صلاح بين أفضل التعاقدات التي نفذها كمدرب، فأجاب: “الأعلى – الأعلى على الإطلاق”.

وتابع: “اسمحوا لي أن أشرح الأمر على هذا النحو: هناك لاعبان: هناك روبرت ليفاندوفسكي، الذي وقعت معه مقابل مبلغ مختلف من المال قبل سنوات (مع بوروسيا دورتموند) والذي تطور مستواه بشكل مذهل”.

“مع مو، أن تتحول من لاعب يسجل أهدافا من وقت لآخر، لاعب كرة قدم جيد حقًا، إلى ماكينة تسجيل الأهداف هذه، فهو تطور هائل”.

وأكد كلوب رأيه قائلا:”صلاح صفقة رائعة ، ولكن من المؤكد أن الطريقة التي تطور بها، والطريقة التي يتعامل بها، والتحضير للمباراة، والتحضير للتدريبات، والسلوك خلال التدريبات، وكل هذه الأشياء، إنه استثنائي”.

واختتم كلوب قائلا: “إنه نموذج حقيقي وهو يستحق كل ذلك.. بالتأكيد”.

يشار إلى أن خلافات نشبت بين كلوب وصلاح قبل أسابيع على خلفية قرار الأول عدم منحه شارة القيادة في إحدى المباريات، وتزامن ذلك مع تصريحات مدوية أدلى بها اللاعب المصري حول عدم استبعاده الانتقال للعب في الدوري الإسباني لأحد العملاقين ريال مدريد أو برشلونة.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في يونيو 2013، إلا أن تقارير عدة تربطه برحيل وشيك عن النادي الذي انضم له في صيف 2017.