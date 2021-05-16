دوليات

أميركا تتخلى عن إلزامية ارتداء الكمامات للحاصلين على اللقاح

منذ ساعتين
2 أقل من دقيقة

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الخميس إن الأميركيين الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد-19 لم يعودوا في حاجة إلى وضع كمامات في الأماكن المغلقة، وأعلنوا تحديث توصياتهم.

وقالت مديرة مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها روشيل والينسكي إنه “يمكن لأي شخص تم تطعيمه بالكامل المشاركة في الأنشطة الداخلية والخارجية، صغيرة كانت أم كبيرة، دون ارتداء كمامة أو احترام التباعد الجسدي”.

وفي مراجعة سابقة، أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا، يمكنهم ممارسة الرياضة وحضور التجمعات الصغيرة في الهواء الطلق دون ارتداء الكمامة، لكنهم ألزمتهم بارتدائها في كل الأماكن المغلقة.

 

وقالت مديرة مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها روشيل والينسكي إنه “يمكن لأي شخص تم تطعيمه بالكامل المشاركة في الأنشطة الداخلية والخارجية، صغيرة كانت أم كبيرة، دون ارتداء كمامة أو احترام التباعد الجسدي”.

وفي مراجعة سابقة، أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا، يمكنهم ممارسة الرياضة وحضور التجمعات الصغيرة في الهواء الطلق دون ارتداء الكمامة، لكنهم ألزمتهم بارتدائها في كل الأماكن المغلقة.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

الإمارات ترحب بإعلان انتهاء العمليات العسكرية في إثيوبيا

ديسمبر 2, 2020

غير تيغراي.. الاضطرابات تمتد إلى إقليم إثيوبي جديد

نوفمبر 16, 2020

ويسكونسن تؤكد فوز بايدن وأريزونا تصادق على النتائج

ديسمبر 1, 2020

وفاة الرئيس السابق للبنك الدولي جيمس ولفنسون

نوفمبر 26, 2020
زر الذهاب إلى الأعلى